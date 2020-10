Denuncian en Estados Unidos a Dady Brieva: lo acusan de ejercer "violencia" y "propiciar a actos terroristas".

Días atrás, Dady Brieva volvió a protagonizar una nueva polémica al referirse a la manifestación "120" en contra el Gobierno Nacional el pasado lunes 12 de octubre. “Unas ganas de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio. No te das una idea”, sostuvo el actor en su programa de radio, Volver mejores (El Destape), despertando todo tipo de críticas y cuestionamientos en las redes sociales.

Al día siguiente, el Midachi explicó la razón de su exabrupto y apuntó contra el periodismo. "Ya tengo mis zapatos y tengo mis bolas. No se bancan un chiste. No se bancan una joda. Esta es una radio que en la que siempre hemos jugado con otros. Esto es un chiste. No se asustan, se ponen así. Claro, es lo que han hecho mucho tiempo con nosotros, la paranoia, la asustadiza. Es que son tan poderosos”, sostuvo.

En esa línea, apuntó contra Clarín, Infobae y La Nación por haber hecho una nota en donde informaban los puntos de encuentro de la marcha opositora al Gobierno Nacional y dar el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. "Ayer Clarín quedó descolocado cuando, en esta cosa omnipotente de decir lo que se les canta las pelotas, se les pasó lo que hicieron con Cristina, de dar la dirección e incitar realmente a la violencia", dijo.

Y continuó: "Porque contra Cristina es realmente incitar a la violencia. Ellos no salieron en contra mío ahora, lo mandan al culata Infobae, el culata del Grupo Clarín. Yo los conozco a los Orozco, son ocho los monos. Es la libre expresión de la que ellos tanto hablan. De esto yo ya vengo curtido, con lo de (Luis) Novaresio, con lo de Andy Kusnetzoff, con lo de Venezuela. Hasta (Graciela) Fernández Meijide me cruzó”.

Lo cierto es que en las últimas horas, Lana Montalban, quien vive en Estados Unidos, denunció al humorista ante el FBI. De manera llamativa, la periodista, que hace años vive en Miami, anunció a través de sus redes sociales que denunció a Dady ante la Oficina Federal de Investigación​ (en inglés, Federal Bureau of Investigation; FBI) por "violencia" y "propiciar a actos terroristas".

En ese sentido, disparó: "Si Dady Brieva quiere volver a Miami de vacaciones, seguramente tendrá un problemita". Luego, en su cuenta de Instagram, propuso que se lleven a cabo una serie de medidas contra el conductor como que "se le retire el título de humorista, ya que cace décadas que no es gracioso"; que se lo nombre “enemigo público por promover la violencia en forma de asesinato en masa de sus oponentes políticos" y "que se boicotee a los medios que le dan una plataforma para expresar su odio", en clara referencia a El Destape.