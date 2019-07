La bailarina Melissa Judith Brikman, nacida en Israel hace 35 años, denunció este lunes en la comisaría 3a. de San Isidro que fue “violada” en 2003 por el capocómico Miguel Ángel Cherutti en un hotel de El Calafate, en Santa Cruz, donde habían concurrido a hacer un show artístico.

Según denuncia la bailarina, al hospedarse en la habitación del hotel en El Calafate, Cherutti fue a buscarla y le pidió que fuera a su habitación "para hablar el tema del pago". Ella, que por entonces tenía 18 años, tocó la puerta y el humorista "tenía el pantalón bajo exhibiendo sus partes íntimas".

"Una de las noches, Cherutti me pidió que fuera a su habitación para charlar el tema del pago. Pero una vez en el cuarto, me obligó a practicarle sexo oral y luego me penetró. Nunca hice la denuncia por miedo", sostuvo la denunciante en la presentación.

La denuncia la realizó en la seccional policial, situada en Rolón 2343, en Boulogne, San Isidro. En ese momento –según denuncia Brikman- Cherutti cerró con llave y le dijo: "Tenés que acostarte conmigo porque si no te volvés solita caminando. Dale, vení. Vos sabés quién soy yo”.

En el escrito –además- detalla que el humorista la sujetó con fuerza del brazo, le tapó la boca con su otra mano y la tiró sobre la cama. "¿Me vas a decir que no? Dale, nenita. Quedate tranquila que va a estar todo bien", describió la bailarina en su denuncia.

Al mismo tiempo, remarcó que entró en estado de “shock” mientras que el capocómico comenzó a sacarle la ropa, la obligó a realizarle sexo oral y la penetró. "Quedate tranquila que ahora vas a hacer el show y vas a volver a tu casa. Va a estar todo bien”, le dijo.

Y siguió: “No digas nada. Esto queda entre nosotros dos. Me imagino que la pasaste bien". En la denuncia, la bailarina a su vez detalla que, entre lágrimas, le pidió por favor que la dejara ir y que la respetara a su mujer, que en ese momento estaba embarazada: Miguel Ángel Cherutti está casado y actualmente es padre de cuatro hijos, el menor de ellos tiene 15 años.

A través de las redes sociales, Brikman descargó su furia contra Cherutti, lo tildó de “violín” y aseguró que no parará hasta que pague por lo que le hizo. “No voy a parar hasta que me pidas perdón en la cara basura. Me hiciste tanto daño, truncaste mis sueños. Te veo en la pantalla y me generas un asco. ¿Por qué? porque me hiciste eso. Porque jugaste conmigo” escribió.

En esa línea, en su cuenta de Twitter se refirió al humorista como “basura”, señaló que le da “asco” y aclaró que le “arruinó la vida”. “Me siento más fuerte que nunca. Dispuesta a todo. Paliando por la verdad. Haciendo lo que tengo que hacer, nada es imposible. No pienso parar. No voy a bajar los brazos. Todas juntas somos más”, dijo la bailarina.

En diálogo con Teleshow, Cherutti se defendió de la denuncia y resaltó que le iniciará las acciones correspondientes en lo legal a Brikman. "Esto hay que aclararlo en la Justicia. Es como una pesadilla, es rarísimo y la verdad es que lo único que puedo decir es que tengo que estar tranquilo porque es una mentira total", explicó.

Y sentenció: “ Nunca ejercí violencia en mi trabajo, ni en lo personal, ni forcé a nadie a nada. Pero bueno, ya con el abogado estuvimos reunidos y esto no se puede esconder, hay que aclararlo".