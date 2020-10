Denunciaron a Dady Brieva por "intimidación pública" y un diputado lo tildó de "pelotudo"

Dady Brieva fue denunciado dos veces por sus dichos en su programa de radio, donde el lunes criticó la marcha anticuarentena convocada por sectores opositores al Gobierno y sugirió que le daban “ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio”. Una de las presentaciones fue impulsada por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, mientras que la otra fue presentada por el ex militante macrista Yamil Santoro y el ex ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido.

La presentación de Sarubbi Benítez indicó que los dichos de Brieva tienen una “gravedad particular” considerando que “como él mismo expresa y expone en todas sus redes sociales es un militante de la fuerza política que gobierna en la actualidad a nivel país”. El docente universitario y abogado particular sostuvo que “desde el punto de vista de lo social en democracia no resulta admisible de ningún modo que la reacción ante manifestantes, comentarios o eventos que no son del paladar de uno u otro militante de algún espacio político sea la de amenazar de muerte a los disidentes”.

Según el denunciante, Brieva es una “persona pública, mediática, hombre de los medios de comunicación y para muchos interlocutor autorizado. Por eso, cuando él llama livianamente a exterminar personas con un camión, sabe de primera mano lo que hace”. Luego indicó que se vive en un estado que garantiza la libertad de expresión aunque “ello no implica de ningún modo impunidad”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, solicitó a la Justicia que se realice un informe pericial para determinar el estado de salud mental de Dady Brieva y para determinar si el humorista y conductor de El Destepe representa peligro para sí mismo o para terceros. El abogado pidió además que se ordene el secuestro de computadoras y celulares de Brieva y que se retracte públicamente por sus dichos.

En este contexto, el legislador porteño Facundo del Gaiso, de Vamos Juntos, salió al cruce de los dichos de Brieva. "Si lo dice como militante político es un delito, si lo dice como cómico es un pelotudo...".

Por la tarde, ayer se sumó otra denuncia, impulsada por dos dirigentes muy cercanos al macrismo, Yamil Santoro y el ex ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quienes se alejaron de Juntos por el Cambio el año pasado. Junto al abogado Javier Romano pidieron que se investigue si Dady Brieva incurrió en el delito de incitación a la violencia, un delito que prevé de tres a seis años de prisión.

Lo cierto es que si bien se trató de un exabrupto, las declaraciones del creador de Midachi no parecieron ser un llamado a la violencia colectiva, aunque desde luego que llamaron la atención. Todo ocurrió el lunes por la tarde, en el inicio de su programa Volver Mejores, donde cuestionó el banderazo opositor contra el Gobierno y lanzó en vivo: “Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio, no te das una idea”. Luego, indicó que “la Argentina debería estar unida y no lo está y no es por nuestra culpa”.

“¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Cuál va a ser el límite? Me parece que estamos soportando mucho por esto de querer el bien... Me parece que estamos aguantando mucho la cantidad de cascotazos que diariamente (nos tiran) desde las 7 de la mañana”. Estas declaraciones provocaron un enorme repudio en sectores de la oposición.