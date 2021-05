Denunciaron a Marcelo Tinelli por romper las medidas sanitarias en su vuelta a la TV

Marcelo Tinelli se encuentra en el ojo de la tormenta, tras su tan esperado regreso a la pantalla de canal Trece. Con un promedio de 20 puntos de rating, ShowMatch le disputó mano mano el rating a MasterChef y logró equiparar la pelea en términos de audiencia con el canal vecino, teniendo en cuenta que el canal de Constitución llevaba más de 40 meses segundo, detrás de la señal de las pelotas.

Pero el regreso del "cabezón" estuvo marcado por el escándalo, debido a la evidente ausencia de protocolos sanitarios durante el mega show que contó con más de 200 figuras presentes en el estudio. De hecho, gran parte de los presentes no respetó el uso de barbijos o el distanciamiento social que busca evitar el contagio masivo en este contexto de pandemia mundial.

Sin ir más lejos, este martes el conductor recibió una denuncia por no respetar las medidas de distanciamiento social reguladas en el marco de la emergencia del coronavirus. En el escrito le exigen a la Justicia que investigue al empresario y que se le apliquen las sanciones penales correspondientes por la presunta “comisión del delito del rompimiento de medidas de sanitarias en razón de la pandemia del Covid-19”.

La presentación estuvo a cargo del abogado Alberto Alejandro Sarubbi Benítez, quien indicó que durante la transmisión del ciclo “pudo evidenciarse de forma clara un total desinterés por la situación que atraviesa el país actualmente”. “Se ha visto a todos los participantes bailar, amucharse, tocarse, agruparse y hablar sin barbijo y sin ningún tipo de respeto por las medidas que todos los ciudadanos de pie debemos tomar por expresa orden del Poder Ejecutivo Nacional”, reza la denuncia.

Si bien el propio Tinelli dejó en claro a lo largo de la emisión que todos los integrantes del programa fueron previamente hisopados en más de una oportunidad, el letrado sumó: “No corresponde que en un país donde millones de personas se encuentran confinadas o impedidas de trabajar, estudiar o hacer valer su derecho a la salud, Marcelo Tinelli ejecute eventos con total impunidad y desinterés por lo que vive el resto de los habitantes de la Nación”.

La información fue dada a conocer esta tarde en Intrusos, ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. "Esto es en un contexto peor, el año pasado Tinelli no hizo televisión porque no podía hacer esto que es la esencia de su programa, su ADN. La pregunta es, ¿puede hoy? ¿Están dadas las cuestiones sanitarias para que haga esto que el año pasado lógicamente no podía hacer? ¿Ahora?", lanzó Lussich.

Al mismo tiempo, el creador de los "Escándalones" se preguntó si este es un escenario propicio para que Tinelli haga su programa y agregó: "El tema es por qué sí Tinelli y no el resto de la industria que necesita laburar". Mientras que Pallares fue por más y disparó, minutos antes de leer al aire el fuerte posteo de Gustavo Sofovich: "Uno trata de preservar las burbujas, y acá hay muchas burbujas juntas".

El hijo de Gerardo explotó de furia al terminar de ver el regreso de Tinelli a la pantalla chica. "ExpoCovid 2021. Estoy hablando de lo que pasó ayer en nuestra querida y golpeada televisión. Hablo de lo que sucedió en un país donde hay 500 muertos por día, en el que a diario cierran sus puertas comercios y restaurantes, donde debatimos si los colegios deben o no estar abiertos , en el que miles de personas pierden sus trabajos, y en el que hoy se debate aplicar restricciones aún más estrictas (…) No se justifica semejante desatino con sentidas palabras, saludos con choques de puños, ni con un justo homenaje a los médicos, lo repito: en un lugar cerrado con 200 personas adentro", lanzó el productor.