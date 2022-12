Denuncias de acoso, violación de las normas y "fraude": arde la Casa de Gran Hermano

La gala de Gran Hermano este último domingo arrancó igual que todas las demás. En su primer ingreso de la noche a la casa, Santiago del Moro saludó a los participantes, habló de la Selección Argentina y su pase a Cuartos de Final, y les preguntó sus sensaciones a los nominados. “Estoy tranqui, que sea lo que la gente decida”, dijo Cata sin saber lo que iba a ocurrir más tarde.

Luego de cerrar parcialmente la votación, el conductor llamó a la escribana y con el sobre en mano volvió a ingresar a la casa para anunciar al primer salvado de la noche. Así, después de pasar lista con los cuatro nominados y preguntarle al resto quién imaginaba que había sido el elegido, fue anunciando los nombres de los que iban a seguir en el reality: Alfa fue el primero y Nacho, el segundo.

De esta manera, quedaron en la instancia final Cata y Daniela. Y a partir de ahí, la palabra "fraude" comenzó a ser tendencia en las redes sociales. Resulta que los fanáticos ya estaban descontentos con la placa final y estallaron aún más de bronca cuando María Laura Álvarez, La Cata, fue eliminada por Daniela. “Estoy feliz, me voy a ver a mi familia”, dijo la participante antes de cruzar la puerta. La "gente" la eliminó por el 52,80 % de los votos.

Pero fue ese mismo público el que puso en duda la derrota de La Cata más tarde en las redes sociales, ya que sostienen que todo estaba "armado" por ellos para que el duelo final sea entre Nacho y Daniela, algo que finalmente no ocurrió. Ambos, según la bochornosa cantidad de comentarios que se multiplicaron en las redes sociales, peleaban la punta para irse. Por esta razón, el nombre de Cata sorprendió a la mayoría.

Indignados, los fanáticos del reality acudieron a las redes sociales y castigaron, con dureza, a la producción del ciclo a cargo de Kuarzo. "Bueno, ya sabemos que nos van a robar la final también", denunció un internauta. Otro fue mucho más agresivo y remató: "Fraude en GH. Cómo mierda se va a ir Cata si nadie hablaba de ella. No veo más este programa arreglado de mier....".

Así, los mensajes se fueron multiplicando a lo largo de la noche y el día de hoy: "La placa justa era entre Nacho y Daniela no me jodan"; "Nadie hizo campaña contra María Laura (Cata) y, sin embargo, fue la que ´más´ votos recibió..."; "No entiendo nada. Todas las encuestas de Twitter daban un cabeza a cabeza entre Daniela y Nacho, que salían de la casa y lejos, muy lejos, Alfa y María Laura que se quedaban. ¿Q chuchas pasó? Fraude en GH", fueron otros de los comentarios.

Recordemos que semanas atrás la producción de Telefe ya había quedado en el centro de la polémica por los manejos y ediciones de lo que ocurría dentro de la casa más famosa del país. De hecho en una oportunidad, la producción decidió ir de inmediato a una tanda publicitaria luego de que la panelista Laura Ubfal quisiera poner en discusión la actitud "antinacionalista" que Walter "Alfa" Santiago tuvo en la previa del primer partido de la Selección en Qatar.

Y no era la primera vez que se corta la transmisión es los momentos donde Alfa se iba al pasto. Esto se convirtió en una costumbre recurrente para las horas del programa que se registran por la plataforma Pluto TV. Al principio todo, indicaba que desde la producción elegían guardarse las mejores polémicas y por eso cortaban la transmisión, aunque con el pasar de los días se comprobó que ninguno de esos momentos salían en los informes televisivos.

Para sintetizar, la productora Kuarzo no es que se guarde las mejores momentos para la emisión en Telefe, sino que cuando lo sacan del aire buscan protegerlo. Sino, las brutalidades que difunden los usuarios en las redes serían parte de los informes, pero nunca lo son. Además, las distintas actitudes que se tomaron con Alfa cuando despertó polémicas, como cuando le dijo a Coti con un desodorante en su zona pélvica "mirá, Cotita. 10 cms de circunferencia", han demostrado que en el show saben que el perfil conflictivo del sexagenario es una garantía de rating y de repercusiones en las redes sociales.

Como si esto fuera poco, una vez eliminada Cata, Julieta Poggio denunció, entre risas, que había visto a una persona detrás del vidrio del espejo del cuarto de mujeres. “Escucho un ruido, miro y estaba el celular pegado al vidrio. Y le veo la cara. Y como lo vi, me tiró un beso y se fue para atrás”, relató Julieta mientras sus compañeros la miraban anonadados ante lo que estaba contando y cómo lo estaba contando. Esto, además de acoso, representaría un quiebre del aislamiento obligatorio de cuatro meses. Hasta el momento, ninguna autoridad de la producción de Telefe salió a dar su versión de los hechos sobre el misterioso hombre detrás del espejo. “Como lo vi a los ojos, me tiró un beso”, continuó Poggio.