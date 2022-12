Denuncias por negligencia y lesiones mentales: cómo se originó la enfermedad que retiró a Bruce Willis

En marzo de este año, uno de los grandes exponentes de acción de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunciaba su retiro. Y de la peor manera. Se trata de Bruce Willis, quien a sus 67 años informaba que dejaba la actuación luego de ser diagnosticado con afasia. La razón por la que Bruce dejó de actuar es porque sufre este trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de la persona.

Puede ocurrir repentinamente después de un derrame cerebral o una lesión en la cabeza, o puede desarrollarse lentamente a partir de un tumor cerebral en crecimiento o de alguna enfermedad cerebral. La afasia afecta la capacidad de las personas de expresar y comprender el lenguaje oral y escrito. Por lo general, el tratamiento principal de la afasia es la terapia del lenguaje.

Lo cierto es que a un puñado de meses de que se cumpla el primer aniversario del retiro del legendario actor de acción, medios extranjeros señalaron que el trastorno que sufre Willis se debe a un accidente que ocurrió en el rodaje de la película Tears of the Sun (2003). Según el medio The Sun, el actor habría sufrido un golpe durante la grabación de la película bélica dirigida por Antoine Fuqua.

A raíz de este incidente, en 2004 Willis demandó a Revolution Studios, la productora detrás del largometraje, y al encargado de efectos especiales, Joe Pancake, por negligencia alegando que había “sufrido importantes lesiones mentales y físicas” en octubre de 2002 cuando fue golpeado en la frente por un proyectil en el estudio.

El actor explicó que el proyectil había sido detonado por el equipo de efectos especiales como parte de una explosión pirotécnica mientras filmaban, pero que algo salió mal e impactó en él. En la demanda afirmó que debido a este hecho "había soportado un dolor y un sufrimiento mental, físico y emocional extremos”.

En diálogo con el Daily Mail, Pancake comentó que "el juez se río en la cara de él (Bruce Willis) y lo sacó de la sala del tribunal". Además, consideró una "tontería" la hipótesis de que su afasia fuese producto del incidente, atribuyendo que no tiene sentido que los síntomas aparezcan repentinamente luego de veinte años. Sin embargo, un informe del New York Times muestra que es posible que el trastorno se manifieste completamente años después del golpe causante.

En ese sentido, un amigo del actor comentó a The Sun que creía la hipótesis de que este accidente provocó su afasia. “Los cambios empezaron a notarse hace unos cinco años. Al principio no era nada importante, solo pequeñas cosas, como necesitar ayuda con los cables cuando usaba auriculares en una grabación”, comentó.

Y agregó: “Todos los que lo conocíamos nos dábamos cuenta de que algo no andaba bien, sólo que no sabíamos el diagnóstico exacto, nada más que algo cognitivamente iba mal y eso no era un secreto. Igualmente, este diagnóstico específico y el hecho de que no fuera a actuar nunca más fue sorprendente para todos”.

Fue la familia del protagonista de películas como Pulp Fiction, Sin City, 12 Monos, El Quinto Elemento, Armageddon, El Sexto Sentido, El Protegido, Glass, Looper, Lucky Number Slevin y Los Indestructibles, entre muchas otras, la que anunció su retiro a través de las redes sociales. “Como familia queríamos compartir que nuestro amado Bruce está sufriendo problemas de salud y ha sido recientemente diagnosticado con afasia, que está impactando sus habilidades cognitivas”, detallaron.

El mensaje publicado en las redes sociales por sus hijas, su esposa Emma Heming Willis y su ex esposa Demi Moore, agrega: “En consecuencia, y con mucha consideración Bruce está dejando la carrera que ha significado tanto para él”. “Este es realmente un momento desafiante para nuestra familia y apreciamos su amor. Envío mucho amor a todos ustedes”, sumó en Instagram la actriz de “Sex and the City”, Kristin Davis.

Willis despuntó en la televisión junto a Cybill Shepherd en la serie de televisión “Luz de luna”, y rápidamente logró notoriedad en Hollywood como una figura de acción gracias a películas como “Duro de matar” (1988), “El último boy scout” (1991), “El quinto elemento” (1997) y “Armageddon” (1998). Apareció en más de sesenta películas, logrando sumar 7500 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo.

Por esta razón, se lo considera como uno de los actores más rentables en un rol estelar o secundario ganando varios premios, entre ellos dos premios Emmy, un Globo de Oro y cuatro Saturn.​ En cuanto a su vida privada, se casó con la actriz Demi Moore, con quien tuvo tres hijas antes de que se divorciaran en 2000,8 después de trece años de matrimonio; tiempo después contrajo matrimonio con la modelo Emma Heming.​

Durante su vida, el actor perteneció específicamente a la Iglesia luterana Sínodo de Misuri, aunque dejó de practicar con el paso de los años dicha religión. "​Las religiones organizadas son, en mi opinión general, vertientes moribundas. Todas eran más importantes cuando no sabíamos por qué se movía el Sol, por qué cambiaba el clima, por qué ocurrían los huracanes o qué generaba los volcanes. La religión contemporánea es el sendero final de la mitología moderna. Aunque hay gente que interpreta la Biblia literalmente. ¡Literalmente! Elijo no creer de esa manera. Y eso es lo que hace a Estados Unidos tan interesante, ¿te das cuenta?", le había dicho a la revista estadounidense George, en julio de 1998.