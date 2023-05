Departamentos y autos: el "acuerdo económico" que pretende Cami Mayan tras la "traición" de Mac Allister

La nueva vida de influencer de moda que tiene Camila Mayan, la anterior pareja de Alexis Mac Allister, parece una bendición al lado de la situación dantesca a la que se vio expuesta, luego de que en la última navidad, y a pocas horas de que el futbolista levante la Copa del Mundo en Qatar 2022, él la dejara para formar una nueva relación con Ailén Cova, la mejor amiga de "El Colo".

"La verdad, que para haber arrancado hace tan poco, creo que bien. Es algo que lo tengo que ir manejando y viendo cómo se va desarrollando. Pero es algo que quería hacer hace un montón", aseguró Camila, ante la pregunta de Intrusos sobre cómo venía desarrollándose su nueva vida dedicada a comentar y recomendar en el mundo de la alta costura.

Este presente se da inevitablemente por la alta exposición a la que se enfrentó, luego de que su ex pareja la abandonara por otra mujer, y que esta historia tome tanto reconocimiento público. "Todo lo que pasó, desde el primer momento, nunca me lo podría haber imaginado. Ni en mi mejor pesadilla", reconoció Mayan.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al mismo tiempo, la morocha confesó que comenzar su nueva iniciativa como influencer le costó mucho. "No sé exactamente qué era, pero era como que no me terminaba de soltar y encontrar el momento. Como que me daba vergüenza", aceptó la ex del futbolista. Mayan también aseguró que todo lo que sucedió en su separación, fue completamente inesperado. "Nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana", reveló.

Ante la pregunta acerca de si la exposición que recibió por la "traición" recibida la benefició en su nuevo oficio, la mujer precisó. "fue medio como un sube y baja, según lo que iba pasando". Aunque, a su vez, señaló que "aparecieron muchos mensajes lindos de apoyo" en los comentarios en sus redes sociales. "Eso está bueno", afirmó.

Por otro lado, se sabe que Mayan ya cerró un acuerdo con Mac Allister, aunque todavía quedan puntos a resolver, según reveló Yanina Latorre en LAM. "Hasta ahora, creo que logró el departamento y el auto, pero no está tan fácil que le dé lo que le corresponde por todo el tiempo que ella vivió afuera y por el concubinato", detalló la periodista. "Ayer ella recibió el perrito que tenían, él se lo mandó porque era uno de los puntos en los que no se ponían de acuerdo", agregó, en relación a una publicación de reencuentro con el can que subió la influencer.

"La vi bien, ella no es que te habla o te contesta por privado. Creo que está bastante tranquila. No sé quién dijo que podrían volver, pero no creo que vuelvan bajo ningún punto de vista. Y lo que sí noté es que lo cancelaron bastante en las redes, que eso no pasaba", deslizó Latorre, haciéndose eco de los idas y vueltas en las redes sociales que la defienden a ella y la critican a Cova.

Es que, sólo algunos días atrás, Mac Allister llevó a su nueva novia al casamiento de su compañero de la Selección Lautaro Martínez, quien se unió en matrimonio con Agustina Gandolfo.

Justamente, la pareja del delantero le escribió un comentario de aliento a Mayan en una publicación donde se la ve con un vestido negro y un look muy relevante. "Fuaaa", escribió Gandolfo, acompañando sus palabras con el emoji de un fuego. Este comentario, que Cami devolvió con un "hermosa", generó un ida y vuelta y muchos cuestionamientos por parte sus seguidores.

"¿Por qué dejaste que fuera a tu casamiento la trepa?", la increparon a la flamante esposa de Lautaro. "¿Por qué no fue Cami a tu boda?", escribió otra. Los cuestionamientos son sólo la punta de un iceberg que no para de crecer y que, en la mayoría de los casos, reivindica a Mayan y critica a Cova.

Vale destacar que muchas veces entra la confusión que se genera a partir de que existen quienes entienden que Ailén era la mejor amiga de Mayan, y no de Mac Allister. Esta situación, que remite inevitablemente a la separación de Wanda Nara y Maxi López, cuando ella se fue con Mauro Icardi, es una usina de críticas que no se adecúan a este caso.

En un reciente video de canje que publicó Cami en su Instagram, también recibió comentarios de apoyo, como para que olvide la traición sufrida. "Levanta la cabeza que tu corona está intacta", escribieron en su posteo. "No perdiste, te perdieron", comentaron más abajo. "La vida te va a recompensar de una manera hermosa, porque te lo merecés", agregaron.

La Copa del Mundo la levantó Mac Allister y fue lo último que vivió con Cami Mayan. Aunque para ella, fue el comienzo de una nueva vida, con mucho apoyo por lo que vivió, mucho cariño de sus seguidores, y un futuro enorme en el mundo de la moda.