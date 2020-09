Deportaron a Magalí Mora de Miami por llevar "dos porros" en su cartera y le prohibieron volver

Magalí Mora cobró gran popularidad en 2013, cuando fue señalada como la tercera en discordia entre Karina Jelinek y el hoy arrepentido Leonardo Fariña. Luego le siguieron polémicos romances y distintos escándalos que la llevaron a protagonizar distintas obras y tapas de revistas.

Pero hoy la actualidad de la modelo es otra: es una influencer en Instagram -donde tiene casi 200 mil seguidores-, estudió derecho en la Universidad de Morón y participa en varias producciones de fotos para varias revistas, sobre todo en Estados Unidos, país en el que vive desde hace dos años.

Si bien se encuentra fuera de la órbita de los medios, desde hace un tiempo la actriz vive en Miami. “En realidad, vivo acá en Miami y en Argentina. Acá vengo cuatro meses, como mucho, me vuelvo para allá y me quedo con mi familia, dos o tres meses, y me vuelvo de nuevo”, reveló tiempo atrás.

Pero en las últimas horas protagonizó un tenso momento en el Aeropuerto Internacional de Miami que le valió la deportación: "El lunes tomó un avión, llegó el martes a la mañana a Miami, la requisaron y ella dice que le encontraron dos porros que, aclaró, no sabia que llevaba en la cartera", contó este viernes Rodrigo Lussich, quien intercambió algunos mensajes con la modelo, en Intrusos.

Según contó el periodista, Mora estuvo demorada durante nueve largas horas en el Aeropuerto Internacional de Miami y luego las autoridades estadounidenses decidieron deportarla de regreso a la Argentina.

De esta manera, la modelo podría perder su derecho a la visa de Estados Unidos, lo que le impediría poder regresar al país del norte. "No va a poder volver y le van a sacar la visa", remarcaron en el ciclo de América.

Cabe destacar que en 2018, la modelo había dado a conocer que iba a comenzar un proyecto familiar con su familia en Miami. "Por eso me voy a quedar en Miami, pero no puedo contar mucho por el momento hasta que no este 100 por ciento encaminad", había contado y aclaró que decidió abandonar la Argentina debido a que en suelo estadounidense se vive "con más seguridad". "Amo a mi país, pero estamos muy mal allá", señaló.

Hasta el lunes de esta semana, Mora estuvo en Buenos Aires cumpliendo la cuarentena decretada en marzo a partir de la llegada del coronavirus. “Me presté para muchos escándalos en los medios. Era muy chica y era todo nuevo para mí. Hoy, hay cosas que no repetiría, por eso también estoy con un perfil más tranquilo”, había explicado años atrás, asegurando que volvería a los medios “si surge algún proyecto interesante”.

Consultada por la deportación, Mora reveló: "Llegué al aeropuerto de Miami y cuando llego a Migraciones me preguntaron cuánto tiempo me iba a quedar. Les dije que 15 días, que venía por turismo, etc. Luego me preguntaron cuánto dinero llevaba y por equis motivo me retuvieron en un costado, me mandaron a un cuarto, me tuvieron dos horas ahí, después me llamaron y me revisaron el celular por protocolo".

En ese sentido, la mediática contó que luego de que le revisaran las valijas, los agentes encontraron en una de las carteras que llevaba guardadas "dos porros". "Encima es una cartera que nunca uso, qué mala suerte la mía. Se me armó un escándalo, buscaron a ver si yo llevaba droga, si trabajaba con droga, me preguntaron de dónde la traía y les dije que había sido sin querer", explicó.

Y agregó: "Me volvieron a mandar para el cuarto me interrogaron seis horas. Luego me encerraron en un cuarto que parecía una cárcel hasta que hubiera un vuelo para regresar a la Argentina".

Finalmente, Mora reveló que no recibió ninguna multa económica, pero que a partir de este hecho le prohibieron la entrada al país durante los próximos cinco años. "Fue una experiencia horrible", concluyó.