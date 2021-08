Depredador en llamas: las amenazas de Vicuña a la panelista que habló de su amorío con una moza

Se cansó de las idas y vueltas. También de las críticas en las redes sociales. Y por supuesto, de los rumores que lo dejaron muy mal parado tras su separación con Eugenia Suárez. Por eso, Benjamín Vicuña abandonó su rol pasivo y decidió encarar, aunque de otra manera de la que acostumbra, a la mujer que contó uno de sus supuestos romances clandestinos.

Ella se llama Estefanía Berardi, y aunque fue bailarina y cobró fama por su participación en Combate, ahora inició un camino en la televisión bajo el rol de panelista. Y lo hace en el programa de Carmen Barbieri por Magazine.

En una de las emisiones de Mañanísima, Berardi contó con lujo de detalles el encuentro entre el actor chileno y la mesera, y el enojo de la cordobesa que terminó contándole todo a la China a través de mensajes privados de Instagram.

El hecho habría ocurrido en 2019, en medio de una crisis amorosa con Suárez, cuando él se encontraba grabando en Córdoba. Una noche, en un bar, conoció a esa chica, a la que invitó a su habitación y tuvieron un único encuentro unos días después. Benjamín la habría bloqueado de WhatsApp y ella cobró revancha relatándole a la China todo sobre los gustos y los secretos que le gustan a su entonces marido.

Esa información molestó mucho al actor. En un mensaje ya había advertido: “Es una mentira. Y no puedo estar desmintiendo cada uno de los rumores que surgen por ahí”. Ahora fue por más y le escribió directamente a Berardi, que contó lo sucedido en el programa de Barbieri.

Aún conmocionada, Estefanía reveló que recibió un mensaje de WhatsApp del actor chileno que le dijo que no hable más de él. “No quiere que toque más el tema. No quiere que lo nombre más en los programas en los que trabajo”, detalló la chica, sobre las exigencias del chileno.

Y completó: “Recibí un mensaje de WhatsApp en mi teléfono personal del señor Benjamín Vicuña. Me dijo: ‘Soy Benjamín Vicuña y te envío este texto’. era un Word medio trucho que decía el nombre y la carta documento. Mi abogado, Martín Leguizamón me dijo que es más una amenaza que una carta documento”.

Con un tono de indignación, Berardi continuó: “Yo lo tomé más como algo personal, como un pedido de parte de él que no quiere que toque más el tema de la infidelidad. Para mí con un llamado estaba súper bien. Aparte, yo tengo códigos, siempre apuesto a la familia, ojalá que vuelva a estar bien con su mujer. Me pidió que no haga más referencia a su persona”.

Aunque Estefanía le respondió el mensaje y le prometió que no hablaría más sobre él. “Le dije que no voy a tocar más el tema porque él me lo pide y tengo palabra”, dijo la panelista. Pero a los pocos minutos, Barbieri mostró los detalles del texto que Vicuña le había mandando a su panelista. Parece que la joven rompió su promesa excesivamente rápido.

A partir de ahí, Carmen leyó la carta de Vicuña: “Por medio de la presente procedo a formular formal intimación para que de manera inmediata se abstenga de difundir, divulgar, exhibir, exponer, aludir, nombrar, referir y/o facilitar el medio, su programación a terceros para hacerlo tanto como figura invitada o panelista lo que sea en un carácter de periodista o no”.



Que siguió. “A través de cualquier forma pública por cualquier medio gráfico, televisivo, radial, electrónico, informativo, páginas webs y redes sociales información falsa y/o expresiones peyorativas, descalificativas, injuriantes, así como el contenido de mensajes, audios, fotografías, imágenes, video así como cualquier noticia, data o circunstancia relacionada a mi vida familiar y/o pareja”.

Algo conmovida, Berardi dio por finalizada su incursión en la separación y le dio el pase a , que estaba agazapado esperando el momento. “Es todo tuyo”, bromeó Barbieri. Y Estefanía cerró: “Le dije que no voy a tocar más el tema porque él me lo pide y tengo palabra”.