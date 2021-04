Depresión y camisón anti suicida: Lotocki fue acusado de amenazar a la familia del paciente que murió en su clínica

Días atrás, el polémico cirujano Aníbal Lotocki volvió a estar en el centro de la polémica, luego de haber sido detenido por orden del Juzgado N° 60 acusado de homicidio culposo y mala praxis por la muerte de Cristian Adolfo Zárate, de 50 años. El jueves 15 de abril, la víctima se había sometido a una dermolipectomía, cirugía estética en el abdomen, a cargo del cirujano en la clínica CEMECO, ubicada en la calle Colpayo, Caballito.

Lotocki detenido.

De acuerdo con su familia, Zárate se descompuso al día siguiente de la intervención por un sangrado interno y externo, y una “excitación fuera de lo normal”. Ya en ese momento, el hombre había sido intubado para estabilizarlo a causa de una descompensación previa y finalmente terminó falleciendo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Además de Lotocki, por el hecho hay otros 8 imputados que forman parte de la clínica privada que el cirujano había alquilado.

El juez Luis Schelgel decidió rechazar el pedido de excarcelación que presentó la abogada del médico, luego de que la autopsia determinara que Zárate murió por una "severa congestión meningoencefálica y una congestión y edema pulmonar". De esta manera, se inició una investigación para determinar si se trataba de un paciente apto para la cirugía o si fue mal intubado cuando presentó complicaciones.

El paciente había tenido Covid-19 y antes de la operación se detectó que era diabético. En su descargo ante la Fiscalía N° 1, a cargo de Pablo Recchini, Lotocki se defendió de las acusaciones y resaltó que Zárate "era un paciente difícil que no se dejaba controlar ni atender bien”. Por su parte, la esposa de la víctima, Romina, se presentó como querellante y declaró por Zoom ante el juez.

"No tengo dudas que Lotocki asesinó a mi marido", sostuvo la pareja de Zárate. La defensa de Lotocki había pedido su inmediata liberación, argumentando que no existía riesgo de fuga o entorpecimiento de causa. Al mismo tiempo, desde el entorno del cirujano advierten que el fallecimiento del hombre de 50 años se originó a partir de un problema en la intubación, de la cual -aclaran- Lotocki no participó y "no tiene nada que ver".

Según confirmaron en Los Ángeles a la mañana, Lotocki está atravesando por una fuerte depresión en el penal de Ezeiza. “En un rato le van a entregar su ropa porque está con una depresión, así que en estos momentos está con un camisón anti-suicida. No quiso desayunar en el día de ayer, desayuna a las 7 de la tarde. Está con resguardo y tiene un celador para él. Esto me lo están escribiendo en este momento desde el penal de Ezeiza”, reveló Pía Shaw.

Y agregó: "Hoy desayunó mate con pan, está en el Hospital Intramuro, esperando los resultados de su examen de COVID, y va a pasar seguramente al sector Prisma, donde compartís el lugar con otros presos. Sus compañeros a partir del lunes serán Pity Álvarez, Gerardo Billiris (el anestesista), Camus Hacker y el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez. El fin de semana tiene que esperar en el hospital los resultados”.

Acusado de homicidio culposo y mala praxis por la muerte de Cristian Adolfo Zárate.

El lunes Lotocki será trasladado al pabellón conocido como Prisma, destinado a pacientes psiquiátricos y en rehabilitación de adicciones. Mientras tanto, la pareja de Zárate aseguró que está siendo amenazada telefónicamente desde números desconocidos. Me amenazaron por teléfono, estamos con miedo, esta basura sabe mi dirección, a qué me dedico, sabe todo. Tiene mucho poder y dinero. No tenés dimensión el nivel de mafia que hay con este tipo", contó Romina.