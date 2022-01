Depresión y drogas: el oscuro cocktail que acecha Hollywood

Se cumplen 14 años del día en el que la Policía de Nueva York encontró el cuerpo sin vida de Heath Ledger. Semanas después, se supo que el actor, que por entonces se encontraba en pleno rodaje de la película de Batman La noche oscura, atravesaba un profundo cuadro de depresión y la autopsia confirmó que su muerte se debió a una sobredosis. Su caso se sumó al de muchas estrellas que se quitaron la vida cuando se encontraban, para la mirada ajena de Hollywood, en el mejor momento de sus carreras.

Marilyn Monroe

La modelo y actriz se convirtió en un icono de belleza a nivel mundial gracias a su sensualidad, pero su triste vida amorosa nunca la dejó en paz. Los rumores aseguran que, además de haber mantenido un romance con el por entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, la rubia también habría sucumbido ante los encantos del hermano menor del mandatario, Bobby.

Los romances nunca fueron blanqueados, pese a la constante insistencia de la rubia. Y así, después de la que se presume habría sido su última pelea con el menor del clan irlandés, Marilyn fue encontrada muerta el 5 de agosto de 1962 en su mansión de Los Ángeles. Tenía 36 años y estaba en el apogeo de su carrera cinematográfica.

Según determinaron las diversas autopsias realizadas en su cuerpo, la modelo se quitó la vida al consumir 40 pastillas de un barbitúrico adictivo (un tipo de sedante), que habían sido recetados por su psiquiatra. Estos medicamentos le generaron un paro cardíaco inmediato.

Heath Ledger

​El actor, que se consagró en la industria del cine gracias al personaje que hizo en el film Secreto en la montaña, fue encontrado muerto el 22 de febrero de 2008 en su casa de Manhattan. Tenía 29 años y en pleno rodaje de la película de Batman La noche oscura, en la que interpretó a su personaje póstumo: el Guasón.

Según confirmaron los peritos, el actor murió por una sobredosis de medicamentos legales que le habían sido recetados por sus psiquiatras. El australiano, que se había separado hacía sólo cuatro meses de su mujer, la actriz Michelle Williams, se encontraba bajo un tratamiento médico por depresión e insomnio.

El propio padre del galán, Kim, reconoció que su hijo se sumergió en la oscuridad del personaje de historietas. “Se puso muy oscuro el último tiempo, no podía dormir, se la pasaba encerrado en su departamento y escribiendo cosas raras en su diario”, reconoció en una reciente entrevista a ABC.

Robin Williams

Se quedó sin sonrisa. El ganador del Óscar por su trabajo en el filme En busca del destino fue hallado muerto el 11 de agosto de 2014 en su mansión de San Francisco. El actor, de por entonces 63 años, se ahorcó en su dormitorio con un cinturón.

La drástica decisión sorprendió al mundo, acostumbrado a la siempre sonriente imagen pública de Williams. Pero, días después de la noticia de su muerte, su entorno reconoció que el actor atravesaba una fuerte depresión, luego de que le diagnosticaran Mal de Parkinson. Además, afrontaba todos los días su pelea contra el alcohol, adicción que lo llevó a internarse al menos en cuatro oportunidades.

Philip Seymour Hoffman

Otro que estaba en su mejor momento. El ganador de un Óscar por su interpretación de Truman Capote en la película biográfica Capote murió de una sobredosis el dos de febrero de 2014 en su departamento de Manhattan. Según confirmaron los resultados arrojados por la investigación, el actor falleció por una “intoxicación aguda por mezcla de drogas”. El coctail incluyó: heroína, cocaína, anfetaminas y tranquilizantes.

“En mi vida, todo era drogas y alcohol. Consumía cualquier cosa que me daban. Me gusta todo. Pero, al final, fui con 22 años a un centro de desintoxicación y dejé todo. Me dio pánico. Por eso entiendo muy bien a esos actores jóvenes que tienen 19 años y que, de repente, son lindos, ricos y famosos. Si yo hubiera tenido tanto dinero de chico, hoy estaría muerto”, precisó en una entrevista a CBS.

Kurt Cobain

​El cantante de la banda Nirvana fue encontrado muerto el 8 de abril de 1994. El cuerpo, del músico que por entonces tenía sólo 27 años, fue encontrado de casualidad por un empleado que iba a instalar un sistema eléctrico en su mansión de Seattle. La postal era tétrica: presentaba un disparo de pistola en la cabeza, jeringas en sus brazos y una polémica carta de despedida.

“Lo tengo todo, pero no puedo disfrutar. Soy una criatura voluble y lunática. Se me acabó la pasión. recuerden que es mejor quemarse, que apagarse lentamente

Aunque la investigación oficial aseguró de inmediato que se había tratado de un suicidio, los fanáticos del músico desconfían de la participación que habría tenido esa noche Courtney Love, su última mujer y madre de su hija, Francis. “Lo tengo todo, pero no puedo disfrutar. Tengo una mujer divina y una hija que me recuerda mucho a cómo fui yo. Llena de amor y de alegría. Me asusta tanto, que casi me paraliza”, fue el último párrafo de su nota.