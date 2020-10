Desagradable: el hijo de Mario Pergolini se burló de la muerte de Eddie Van Halen y le llovieron las críticas

Cuesta creer que a una persona que le apasiona la música e, inclusive, disfrute de tocar la guitarra durante sus tiempos libres no conozca el legado que construyó y dejó Edward Lodewijk Van Halen, conocido como Eddie Van Halen, quien falleció el martes a los 65 años.

Tampoco se comprende como alguien que busca dar la noticia de su reciente e inesperado fallecimiento y que, al mismo tiempo, trabaja en un medio de comunicación dé la triste noticia de su partida en un entorno de risas sin conocer cuál de todos los instrumentos tocaba el extraordinario artista de Nimega.

Lo cierto es que a pocas horas de conocerse la muerte de Eddie Van Halen, Tomás Pergolini, hijo de Mario y que lidera su propio programa en Vorterix de lunes a viernes llamado "¿Qué mierda es esto?", se hizo eco de la noticia y, por su forma de tratarla, recibió una lluvia de críticas.

Y es que a la hora de dar a conocer la muerte de Van Halen, Tomás admitió que no lo conocía. El legendario guitarrista, considerado por la revista Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia y fundador de Van Halen, falleció luego de mantener una ardua lucha contra el cáncer de garganta.

Esta noticia impactó al mundo entero, razón por la cual su compañera de ciclo, Eugenia Mariluz, apodada "Buji", aprovechó la oportunidad para darla a conocer también en el programa radial. "Pará, pará, exclusivo y último momento", anunció la joven.

Y agregó: "Acaba de pasar, murió Eddie Van Halen". A partir de ahí, se originaron los comentarios que le valieron al hijo de Pergolini un gran número de críticas y reproches dentro y fuera de las redes sociales. "¿Quién? ¿Y de qué murió? ¿De viejo?", fueron algunas de las palabras de Tomás.

Si bien muchos entendieron que el conductor e hijo de Pergolini es muy joven y no creció escuchando rock, el clima alegre y de risas en el que fue contada la noticia llamó la atención de algunos oyentes y rápidamente no dudaron en manifestar su descontento. "Si sos un humano y no conocés los solos de Thriller y Billy Jean no sos un humano completo. ¿Sabés quién grabó esos solos? Van Halen", escribió Érica García.

Otro de los comentarios que de destacó entre la catarata de mensajes que recibió Tomás Pergolini por sus dichos fue la del periodista Leonardo Ferri, quien argumentó: "No es obligación saber quién fue Eddie Van Halen; el rock está en un pésimo momento de popularidad entre los jóvenes, pero las risas, la burla, las pocas ganas de ser respetuosos y el poco profesionalismo es lo que molesta".

A través de un extenso hilo en Twitter, El hijo del dueño de Vorterix hizo su descargo y pidió disculpas por la forma en que contó la muerte del líder de Van Halen: "¡Hola! Acá el conductor ese al que están odiando con todo su ser ahora mismo. El video seguía bastante más. Me tomé un tiempo interesante en explicar por qué Eddie Van Halen fue tan importante para la música y sobre todo la vida más que intensa que vivió".

Y agregó: "Que se entienda que no es para ofender a nadie y que está un poquito sacado de contexto. Respeto a la gente que se siente dolida por la muerte de Eddie Van Halen. Si solo ves ese momento, sin conocer el programa, sin conocernos a nosotros dos, puede sonar mucho más fuerte que si entendés el contexto en el que se dice y cómo solemos hablar".

Luego reconoció su error y publicó otro mensaje en su cuenta de Twitter: "La verdad es que lo comunicamos medio como el orto. Disculpas. La idea no era ofender ni faltarle el respeto a nadie". Tras su última publicación, varios de sus seguidores lo defendieron y argumentaron que el estilo del programa es la humorada y la parodia, y que muchos no comprendieron el contexto de sus dichos. Pero, seguramente, para todo existe un límite.