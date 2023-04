"Desamparados bajo el agua”: el documental que muestra la inundación que hace 10 años tapó a La Plata

El 2 de abril se cumplió una década de uno de los días más tristes y desoladores no sólo para quienes viven en La Plata, sino para todo el país que fue testigo de la desgracia y de la desesperación del querer y no poder ayudar. Aquel día del año 2013, la provincia de Buenos Aires se vio sobrepasada de agua, porque un día se largó a llover, como cualquier otro, y nunca más paró.

De a poco comenzaron a inundarse las calles, y poquito a poquito el agua empezó a ingresar por debajo de las puertas, sumado a que un corte de luz total mantenía la oscuridad. Las goteras se agrandaban y no había ni trapo ni toalla que aguante con tanta presión. Las ruedas de los autos ya casi no se veían y dentro de los hogares, los tobillos estaban sumergidos en esa lluvia que no cesaba, hasta que llegó lo peor: Un metro de agua en las casas. Las cosas flotaban, los muebles se estropeaban, salir a comprar era toda una misión, porque no se podía y cada vez se tornaba todo más y más trágico.

La lluvia paraba, por un rato, y cuando todo parecía calmar, se largaba peor. Y así sucesivamente. A tal punto de que llegaron a caer 392 milímetros de agua en menos de cuatro horas. Una inundación que se llevó 89 víctimas, aunque se habla de que aquella madrugada los fallecidos fueron mucho más, que desesperados intentaron salir de sus casas y nunca más regresaron, ni tampoco fueron registrados.

Una década y una historia por contar, fue lo que llevó a que se creara el documental “Desamparados bajo el agua”, una producción de 0221 en colaboración con Proyecto Raíz y direccionado por Uriel Fernández, que se estrenó en el Cine Municipal Select, ubicado en Pasaje Dardo Rocha en La Plata y que estará disponible los días 11, 18 y 25 de abril, a las 20:30, con entrada libre y gratuita.

La idea principal de este documental es revivir a través de una historia contada con medios audiovisuales lo vivido en esos días de terror hace 10 años atrás. Con entrevistas exclusivas a personas que estuvieron presentes y que no sólo perdieron cosas materiales sino seres queridos, que sufrieron y desearon que el agua deje de caer, como también con detalles con el fin de generar conciencia social sobre lo que sucedió para que nunca más ningún lugar se encuentre indefensa, bajo el agua y al mismo tiempo, para estar precavido y evitar otra posible tragedia urbana como la de aquella vez.

En diálogo con Big Bang News, el director del documental, Uriel Fernández, habló sobre cómo fue el proceso para recrear lo vivido aquellos días trágicos y con qué se encontraron cuando tomaron la decisión de llevar a cabo un documental de tal magnitud.

-¿A raíz de qué surgió la idea de hacer ese documental?

-El documental surge de la idea de Carlos Marino y Alejandra Esponda, que son quienes dirigen y manejan el medio digital 0221. Ellos desde hace 4 o 5 años trabajan con este medio y tomaron la decisión de empezar a contar algunas historias de la ciudad a partir de proyectos audiovisuales y de ahí que nos contactan a nosotros, con nuestra productora audiovisual, que se llama “Proyecto Raiz” y en la colaboración llevamos adelante este proyecto. La idea era poder reflejar a través de testimonios, de personas de distintas implicancias en relación a la inundación del 2013, hacer un

recorrido de qué pasó en estos 10 años en relación a esa tragedia. Nosotros a partir de ello, realizamos un guion y fuimos planteando el desarrollo del proyecto.

-¿Cuánto tiempo les tomó ejecutarlo?

-Empezamos en noviembre del año pasado, Carlos y Alejandra tenían la idea desde hace un tiempo pero materialmente pudieron iniciar el proyecto en noviembre, y desde ahí fue un proceso bastante arduo porque generalmente los proyectos documental, con este tipo de producción, se hacen en un año o más y tuvimos que modificar la agenda de las personas con las que estábamos trabajando para poder abocarnos plenamente al proyecto y lanzarlo justo cuando sea a una década del momento.

¿De qué manera recopilaron los materiales audiovisuales para realizarlo?

-La mayoría del material se produjo especialmente para este proyecto. Por un lado se hicieron filmaciones de dron, después filmaciones de recursos que hicimos dos jornadas, después hicimos entrevistas y en cada una de ellas se tomaron imágenes del barrio y los lugares. Utilizamos algo material de archivo, que fue difícil de conseguir, pero algunos fotógrafos nos brindaron su material y animamos esas fotografías. Otro realizador que se llama Horacio Gómez, brindó algo de material de archivo pero la verdad que había poco y fue difícil.

¿Con qué se encontraron y con qué pensaron que se iban a encontrar?

-La idea previa en relación a esta tragedia nos encontramos que había mucha más investigación y avance que conocíamos, nos encontramos con historias terribles, mucho dolor, mucho sufrimiento, pérdidas tanto de familiares como pérdidas materiales que vivió mucha gente y la verdad que también intentamos tomar un abanico amplio de historias. Victimas que tengan distintos tipos de pérdidas y dolores, desde familiares de víctimas hasta personas que perdieron su registro fotográfico, pasando por asambleístas que tuvieron distintos daños en sus casas.

¿Cómo viste a las víctimas?

-Todas lograron reacomodarse en su vida e hicieron un gran esfuerzo pero gente con un espíritu resciliente y con ganas de salir adelante, aun así con las vivientes marcas de lo que fue la tragedia.