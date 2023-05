Desconectados: Sofía Aldrey postea con dolor y Fede Bal levanta con una app de citas

Meses atrás, una de las noticias más llamativas mientras transcurría el verano fue le escandalosa separación que tiene, una vez más, como protagonista a la misma persona: Fede Bal. Lejos de mantenerlo entre cuatro paredes, rápidamente salió a la luz las razones por las cuales se dio la ruptura de la pareja que tenía junto a Sofía Aldrey y todo resultó ser cada vez más insólito. Ella se dio cuenta a través de un lavarropa que él la engañaba.

¿Cómo fue? La modernidad da para todo. La modelo, tenía el celular conectado con el lavarropas que estaba en la casa en donde convivían y a la distancia, le llegaban las notificaciones de cómo el hijo de Carmen Barbieri ponía a lavar las sábanas a las 3 de la mañana, mientras ella estaba de viaje por trabajo. No es la primera vez que le sucede algo así al actor, ya que ya estuvo envuelto en separaciones por infidelidad y siempre por parte de él. Barbi Vélez y Laurita Fernández fueron otras de sus víctimas.

Y así como para él se volvió algo “cotidiano” ser infiel, porque va más allá de sus sentimientos, el miércoles por la noche, Fede Bal asistió como invitado al programa de entretenimiento que conduce Fer Dente por canal América y, entre otras cosas, aseguró que “no sabe” ser novio y que es algo que, aunque quiera, “no le sale”.

No obstante, aunque él se muestra con esa fuerza y simpatía, como si fuese algo más que le pasó en la vida, como una situación repetitiva, quien realmente dijo y mostró que la pasó mal fue ella. Y a pesar de que en varias oportunidades posteó y escribió cosas en sus redes sociales haciendo énfasis en el dolor y el amor, después de escuchar las declaraciones de su ex pareja en la televisión, volvió a la carga a través de un escrito de la psicóloga Patricia Faur, titulado “Los otros”, en el cual habla de dolor, angustia y de buscar nuevos horizontes, o amores.

"Ya conociste el dolor. Ya te hundiste en la angustia. Ya sabes lo que es estar al borde del abismo y sentir que la soledad te quema la cara. Ya te pegaron la cachetada del abandono, ya sufriste bastante desamor y la crueldad del rechazo”, comienza el texto.

“Ya está. Un día te das cuenta de que hay otra clase de gente. Los que te tienden a mano, los que tienen menos, los que son más sensibles, los que se comprometen, los que quieren hacer algo por el otro, los que ven la parte más iluminada de la vida. Y es que ellos conocieron la oscuridad, pero lo entendieron todo", asiente.

En la misma línea, sigue: "Entendieron que la única manera de atravesar los vientos y los infiernos es con otros. Entendieron que la solidaridad no era sólo una palabra, que era arrimar un té al que está enfermo, escuchar al que sufre, abrazar al diferente, cuidar al que está solo. Encontraron el sentido. Y el sentido es el amor. Amor del bueno".

"Y salís de la cueva y vas a buscarlos. Están por todas partes, sólo hay que saber mirar. Y dejar de ilusionarte con los vistosos narcisistas que sólo van a enamorarse de sí mismos y nunca van a poder acompañarte. Abandonar la tarea agotadora de que los manipuladores se rediman, de que los insensibles tengan alma, de que los estafadores morales se arrepientan", afirmó en el otro párrafo.

"Pegá la vuelta. Busca por otro lado. No son superhéroes, no son famosos, no están en los diarios, pero están por ahí. Si los miras a los ojos te vas a dar cuenta: les brillan, tienen nobleza y si miras con más detenimiento, seguro, seguro, les ves el alma", concluyó.

Aun así, días atrás, en una entrevista, la maquilladora ante las preguntas sobre su actual situación sentimental, aseguró que por el momento no está en ninguna relación ni tiene vínculo sexoafectivo con nadie.

“Cuando tenga que aparecer algo, aparecerá... No uso aplicaciones, no me gustan. Las usé hace mucho tiempo, cuando recién salían, hace 10 años, y me parece que no están buenas. Fue un año difícil, entonces ahora estoy soltera, trabajando, divirtiéndome", manifestó.

¿Qué dijo Fede Bal en el programa de Fer Dente?

Pareciera como si fuera un chiste, pero es la realidad: están tan desencontrados con Sofía, que hasta tienen los gustos al revés. Mientras ella la semana anterior declaró que no le gustan las aplicaciones de citas, que cree que no están buenas, el miércoles por la noche, el ex novio de Laurita Fernández declaró que ahora mismo se creó un perfil en una aplicación, debido a que “no sabe” ser novio.

"Estoy usando aplicaciones de citas, aunque todavía no me vi con nadie porque no me animo, pero si llego al bar en el primer encuentro con alguien creo que mi primera frase va a ser esa. Tengo muchos matches y nadie me cree que soy yo. Yo sé que mi fuerte no es la facha, mido 1,64, soy un gordito con tatuajes. No es esa mi principal arma de seducción. Yo estoy loco, estoy roto, amigo, intento hacer sentir bien a la gente”, afirmó.

“Si me tuviera que describir diría que creo que soy un buen amigo, un muy mal novio, un buen laburante, intento ser el mejor en lo que hago, ser mi mejor versión”, sentenció.

En el perfil, a la hora de describirse, escribió: “Soy un actor/conductor de TV/ nacido en Buenos Aires, Argentina. En este momento estoy presentando el programa de viajes de televisión n1 de mi país. ¿Es ese el mejor trabajo del mundo? Sí lo es”. Además, enunció que sus intereses son el baile, el fútbol, el teatro y la play station.