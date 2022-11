Descontrol, amores y mucho alcohol en Acapulco: cómo es el show más salvaje de Paramount

Luego de las últimas, locas e inolvidables, vacaciones en Colombia, el grupo más fiestero y loco de México no solo deberá luchar con algunos asuntos pendientes del pasado, sino que también tendrá que compartir su hogar con cinco nuevos, y muy diversos, integrantes, los cuales llegan con muchas ganas por destacar frente a los consolidados protagonistas de las pasadas ediciones.

Para quien no conoce Acapulco Shore, les cuento de que va: es un reality mexicano, parte de la franquicia Shore de MTV. Actualmente se transmite por la cadena MTV Latinoamérica y Paramount Plus. En el show se sigue la vida cotidiana de un grupo de personas, los cuales pasan el verano viviendo juntos en el puerto de Acapulco, donde todo es fiesta y descontrol. ​

Los integrantes que siguen son: Karime, que llega con noticias importantes para compartir con el resto de sus compañeros; Jawy, que viene con su mejor actitud y con ganas de pasarlo bomba; Jacky y Alba, las cuales vienen a cobrar un par de cuentas pendientes; Fernanda, que viene con ganas de fiesta y locura; y Chile que llegó con una promesa: no volver a enamorarse y seguir con su vida, siendo el más alegre y animado de toda la casa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por otro lado, hay cinco nuevos integrantes: Andrés, quien se declara fan de las MILF (el acrónimo en inglés de 'Mother I'd Like to Fuck', es decir, lo que en español suele denominarse una madre con la que tendría relaciones), Sebastián, quien se define como un "alfa" y también considera darlo todo en la casa Shore debido a que es un "auténtico fan" de las fiestas; Eli, la cual se caracteriza por tener una personalidad muy fuerte y va a hacer temblar a más de uno; Abel, el optimista que no cree en la fidelidad y el amor; y Ricky que tiene admiración por el mundo drag al punto de decir que él "se enamora de las personas sin importar su género".

Esta nueva temporada tiene como escenario principal la vibrante playa del Pacífico mexicano, Puerto Vallarta, y BigBang pudo hablar con Jawy Méndez, uno de los protagonistas más importantes de este reality que promete diversión, fiestas, bailes, rechazos, peleas, amistades, traiciones y mucho descontrol.

¿Qué se siente estar en Acapulco Shore durante tantas temporadas y ser uno de los protagonistas?

-No te voy a mentir, se siente muy bien, te sientes muy orgulloso, te siente enorme, te sientes grande, te sientes feliz de saber que un proyecto que comenzó como una prueba, ya lleva tanta trascendencia: 10 temporadas en 8 años es muchísimo, o sea crecimos con esto, impactamos en la sociedad de una manera brutal, porque la gente de mi país, y de otros países, toman muchas cosas de nuestra vida.

Ya sea nuestras frases, nuestra manera de salir de rumba, nuestra manera de comunicarnos de todo, se va haciendo como una "ley". Entonces eso para nosotros es increíble porque no lo esperamos, es súper orgánico, sale natural, la gente la acepta, le gusta y se amarra al proyecto como no tienes idea. Gracias a las redes sociales hoy, yo estoy muy feliz de verdad, de que me entrevistes porque hay mucha gente de Argentina que me pregunta siempre cuando voy, quiero conocer Argentina, me urge ir, es un país que me va toda la gente y que en especial muchas de las producciones de Acapulco Shore están realizadas por un montón de argentinos.

Entonces es (por esta entrevista) mi contacto más cercano con la Argentina hasta hoy, pero me muero por ir a su país y conocerlo, y conocer a toda su gente.

Estaríamos re orgullosos de tenerte acá, más aún con este proyecto que está por salir también y te doy la palabra a vos para que lo cuentes...

- Estoy muy emocionado de mostrarle al mundo mi primer EP, que es un mini álbum. Son 7 canciones, se titula "Que sabes tú", haciendo referencia a que muchas veces creemos conocer a la gente solo por lo que vemos en el programa y no es así, Hay millones de cosas detrás, un mundo de cosas que aún no se conocen y bueno, cada uno de los temas que meto en ese EP habla de alguna vivencia que me ha ocurrido, alguna experiencia o algo, y estoy muy feliz de mostrarle esto al mundo

En especial en Argentina, espero que les guste mucho, que acepten mi música, que la consuman, que la compartan, porque tengo una conexión muy especial, una de mis canciones más famosas o más bien la más famosa es con productores argentinos; entonces eso a mí me vuela la cabeza, tengo esa "cosa" con Argentina que no me la saco de la mente.

Ahí hay algo en Argentina que tengo que ir y mucha gente de Argentina me escribe, me dice que le gusta mucho mi música, que cuando salgo algo nuevo, pues este es él momento, saco 7 temas ya faltan 3 días para que salga esto y espero que a la gente le guste tanto como la energía que yo le puse a cada una de esas 7 canciones.

Volviendo un poquito a Acapulco Shore, ¿qué trae esta nueva temporada?, en la entrevista pasada dijiste que "hay un nuevo Jawy" ¿qué significa eso?

- Bueno, significa que en estos dos años, que estuve afuera, bueno "no fuera", sino un poquito alejado de las vacaciones, tuve mucho tiempo para salirme un poquito de esa vida de reality, saber dónde estoy parado, saber qué quiero hacer y hacia dónde quiero ir sobre todo. También fue un momento de crecimiento personal, de crecimiento en mis negocios, de mucha introspectiva y de saber bien qué quiero.

Entonces me di cuenta de que habían algunos detalles que podría mejorar y ahora, creo que llego con esa actitud. Mi personaje dentro de Acapulco Shore es un personaje algo fuerte, algo directo, algo líder, entonces pesa, aunque yo no lo quiera...yo llego ahí y pesa, el personaje pesa, entonces mucha gente lo puede tomar bien, mucha gente lo puede tomar mal y esta vez decidí llegar con más fluidez.

O sea dije: "Que pase lo que tenga que pasar", no tenía ningún objetivo, nada, dije "voy a pasármelo bien". Si me voy a pelear me voy a pelear, si me voy a insultar me voy a insultar, si me voy a enamorar me voy a enamorar, pero si dije voy a ser más "selectivo" en cuestión de relaciones y más amistoso también en cuestión de que no se genere: "uy ya llego Jawy".

Es una figura que pesa mucho, es muy líder o es muy fuerte, entonces no quise que la gente nueva notara como ese impacto cuando yo llegara. Entonces creo que salió bastante bien, me llevé muy bien con las personas que se integran esta temporada, que son varias, todas son excelentes personas, caen muy bien, les van a encantar y van a disfrutarlos mucho.

Hicimos un buen equipo, hay de todo: hay amor, hay peleas, hay tragedia, hay desamor, hay pleitos, como en todas familias, pero ya sabe el mundo entero que nosotros los Shore estamos un poquito más locos.

Justamente te iba a preguntar eso, a simple vista cuando los vemos decís "esto esta guionado"... ¿vos entrás a las vacaciones con ese guión en la cabeza?

Claro, cero. Incluso si alguien se atreviera a hacer eso, yo te lo respondo: es imposible. O sea, cuánto puedes guionarte un mes de vacaciones en la fiesta, tomando con situaciones que no sabés si van a suceder o no, no sabés si va a haber una pelea, no sabés si te vas a llevar bien, no sabés si te vas a enamorar, no sabés si te van a odiar, si te van a querer, entonces hacer un guion a ciegas, sería muy difícil.

Seguir un guion durante un mes es complicado, entonces si, toda la gente que esta ahí, va así, fluyendo con las situaciones que van apareciendo, cada uno va haciendo su personalidad, su manera de ser, entonces eso es lo que lo hace más auténtico.