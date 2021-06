Descontrol en Córdoba: show sin medidas sanitarias y fiestas clandestinas de youtubers

La situación sanitaria en Córdoba es grave. Sin ir más lejos, la ocupación de camas en las Unidades de Terapias Intensivas en la provincia de Córdoba alcanzó hoy el 87,9 %, con 2.994 personas internadas en UTI, en el marco de la elevada cantidad de casos diarios de coronavirus. Por eso no sorprende el gran revuelo que se armó en torno al show sin restricciones que brindó el cantante de cuarteto Damián Córdoba, en el Visionaire Ruin Bar.

El sábado, el músico realizó un show en la capital cordobesa que infringió todas las restricciones para prevenir contagios, como el uso de barbijos o el distanciamiento social. Esto causó un masivo repudio en las redes sociales que obligó al artista a grabar un video, donde se mostró realmente arrepentido y se disculpó por su actitud. “Estoy muy triste por todo lo que está diciendo y por todo lo que pasó”, sostuvo.

En el video que compartió a través de su cuenta de Instagram, Damián remarcó que desea "dar la cara" y explicó su punto de vista sobre lo ocurrido el último sábado. "Me encontraba en mi casa y me llega un mensaje de uno de los dueños para que fuera al local a almorzar. Mientras estábamos almorzando, había un DJ poniendo música y después subieron dos chicas a cantar", contó..

De acuerdo con su versión, asistió al lugar acompañado de un amigo, donde lo esperaban con una mesa preparada al aire libre. "En ese momento, uno de los dueños se me acercó para preguntarme si quería cantar. Yo le dije que no, que solo había ido a almorzar, pero que le agradecía”, explicó, y aclaró que minutos más tarde, otro de los dueños del establecimiento se le acercó para pedirle lo mismo.

A pesar de la negativa del cantante, explica que “la gente comenzó a aplaudir y a silbar”. “Créanme que me pusieron entre la espada y la pared. Ustedes me conocen muy bien, yo soy un artista y el impulso pudo más y subí. Cuando subí, comencé a cantar y la gente estaba tranquila, cada una en su lugar. Hasta que en un momento vi que algunos se empezaron a levantar y para adentro me di cuenta de que eso no estaba bien", señaló.

Luego de aclarar que decidió subirle al escenario porque no le quedó otra, afirmó que decidió "irse" del lugar una vez que todo se descontroló. “Les pido disculpas y estoy muy arrepentido por lo que pasó. Estoy agradecido con todos por el aguante que me hacen siempre”, dijo y aclaró que no fue contratado para presentarse ahí.

Cabe recordar que hace tan solo una semana, el cantante de cuarteto había participado de un video que emitieron desde el Poder Ejecutivo de la capital cordobesa para concientizar a la población. En ese sentido, fuentes de la municipalidad confirmaron que en el local donde cantó Córdoba se realizó un operativo de seguridad. Como parte del mismo, se clausuró el bar por incumplimiento de las medidas sanitarias, pero no hubo personas detenidas.

La información oficial detalla que, del total de los internados en las UTI, 2.994, 595 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 19,8%. Como consecuencia de la elevada cantidad de casos diarios, en la provincia rige restricciones estrictas de fase 1 hasta el próximo viernes 18, fecha en que se analizarán sobre las nuevas medidas.

Fiesta de youtubers en Carlos Paz

Desde hace varios días, un grupo de youtubers vien realizando fiestas en en Carlos Paz a pesar de la grave situación epidemiológica de Córdoba. De hecho, el domingo por la mañana 13 personas (entre ellos La Chabona, Kiko "Vamos Newell’s", El Joker Argentino, Corazón de Seda y varios otros) fueron demoradas e imputadas por violación al artículo 205 y terminaron en la comisaría de Carlos Paz.

Todos ellos se encontraban en un inmueble de Villa del Lago donde se desarrollaba una fiesta clandestina. Los vecinos el barrio José Múñoz denunciaron ruidos molestos y cuando los efectivos de la Departamental Punilla llegaron al lugar, descubrieron que se realizaba un evento prohibido y se dispuso además la detención del propietario de la vivienda.

No es la primera vez que sucede y en las redes sociales, se exige la intervención de la justicia y las autoridades para frenar el accionar de estos youtubers. Si bien Yao Cabrera había sido apuntado como el artífice de dicha fiesta clandestina, el uruguayo se encargó de aclarar que no tuvo nada que ver con lo ocurrido. "Yo no tuve nada que ver. Por primera vez me estoy portando bastante bien en Villa Carlos Paz y estamos cumpliendo con todas las reglas", aclaró.

Y sumó: "No quiero que mi equipo quede involucrado en nada porque nosotros, todo lo que hicimos, lo hicimos antes de las seis de la tarde, en el horario permitido. No hicimos fiesta clandestina y tampoco tuvimos bardo con ningún vecino". Intervino en la causa la Fiscalía del Tercer Turno que está a cargo de la doctora Jorgelina Gómez.