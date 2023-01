"Descuidó negocios millonarios": Piqué, entre la canción de Shakira y las denuncias por corrupción

Gerard Piqué está en boca de todos. ¿La razón? La canción que le dedicó Shakira junto a Bizarrap y a la que bautizaron como BZRP Music Sessions #53. Allí, la artista colombiana se despacha con de todo contra el ex futbolista español, quien por estas horas busca desdramatizar el asunto haciendo chistes y referencias al popular tema que ya registra más de 123 millones de reproducciones en tan solo cuatro días.

Pero existe otra razón por la cual el ex defensor del Barcelona está en la mira y es debido a los problemas financieros que trascendieron en los últimos días. En octubre del año pasado, el ex jugador fue acusado de supuesta corrupción por obtener millones de dólares de la Supercopa de España. Kosmos, su empresa, comenzó a ser investigada por fraude y su pareja, Clara Chía Martí, corría riesgo de quedar "pegada" al escándalo ya que también es parte del proyecto.

De hecho, trabaja en la empresa. La Fiscalía de España acusó a Piqué de robarse millones de dólares al actuar como intermediario en la realización de la Supercopa de España, en Arabia Saudita. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, es otro de los hombres que se encuentra en la mira ya que según trascendió es quién habría presionado al gobierno de Arabia Saudita para que le entregaran el dinero a Piqué.

Según habían detallado en el programa “El Gordo y La Flaca” existía un documento que indica que Clara Chía Martí también habría estado involucrada en varios actos de corrupción al ser empleada del futbolista. “Me aseguran que Gerard ya no va más por Kosmos como antes, que no está tan comprometido con la empresa y que está habiendo un problema serio dentro de ella”, había revelado el periodista español, Jordi Martín en diálogo con el programa televisivo Socialité.

Lo cierto es que los medios españoles, a raíz de la canción que la colombiana le dedicó, volvieron a la carga contra Piqué y sostienen que el ex Barcelona "descuidó" sus negocios desde su escandalosa separación de la cantante. Incluso, sostienen que muchos inversores "importantes" se aliaban a Piqué debido a la popularidad de Shakira. “Se te ha ido media plantilla de Kosmos. Hace unos días, tu mano derecha, Laura Mendiola, también abandonó la empresa”, sostuvo Martín.

El comunicador hizo principal hincapié en los problemas que enfrenta el holding de gestión deportiva y de organización de eventos que creó el actual novio de Clara Chía. Luego, enumeró cada uno de los conflictos que sacuden al empresario: “Te rescinde el contrato Rakuten, no le pagas a los tenistas y estás investigado por la fiscalía Anticorrupción por un pago desde Araba Saudí a Kosmos. Algo estarás haciendo mal”.

Vale destacar que los negocios de Piqué, por ahora, no dieron sus frutos. De hecho, todo lo contrario. Su idea para revolucionar la Copa Davis no funcionó y en las últimas horas se anunció que su compañía ya no estará al frente del clásico torneo de tenis. Ante la pérdida de dinero y prestigio, sumado a que no se cumplió con los pagos a los tenistas en tiempo y forma, la ITF decidió disolver el acuerdo con Kosmos.

Recordemos que en mayo del año pasado, Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación tras recibir una denuncia presentada contra el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sobre su gestión al frente del organismo y en relación al contrato para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

La denuncia, presentada en abril del 2022 por parte del presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), Miguel Ángel Galán, no solo se dirige contra Rubiales, sino también contra la RFEF, el jugador del Barcelona Gerard Piqué y su empresa Kosmos al considerar que su actuación perjudicó el patrimonio del organismo.

Según informaron, el departamento que dirige Alejandro Luzón había acordado la apertura de diligencias de investigación por los hechos denunciados, aunque precisan que de momento no se dirige contra ninguna persona en concreto.Galán pedía investigar si se podrían haber cometido varios delitos de corrupción, administración desleal, prevaricación o cohecho.

Dicha denuncia, posteriormente ampliada, señaló que Rubiales “pactó con Gerard Piqué el cobro de una comisión multimillonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita” y añadió que el presidente de RFEF “presionó a las autoridades de Riad para que abonaran al jugador del FC Barcelona hasta 24 millones de euros por disputar el torneo en ese país y trató luego de ocultar la participación del futbolista en el contrato”.

En una entrevista concedida al diario Marca a mediados de abril del año pasado, Piqué había asegurado que todas las negociaciones eran legales y que el acuerdo había sido beneficiosos para todas las partes: “¿Qué más conflicto puede haber? No tiene que ver un tema comercial con un tema en el campo. Traigo una oportunidad a la RFEF. Pasan de llevarse 120.000 euros a 40 millones. ¿Acaso los árbitros nos van a pitar mejor?”, destacó.

En este sentido, agregó que debido a los resultados en esa competición se puede comprobar que no hubo conflicto de intereses: “El cambio de formato sucede en 2020 y gracias a eso la competición pasa a ser jugada de dos equipos a cuatro: el finalista de la Copa del Rey y el segundo de La Liga se clasifican. En 2020 si no hubiera habido este cambio, el Real Madrid no habría participado. El Real Madrid ganó ese año, en 2021 la ganó el Athletic (de Bilbao) y en 2022 otra vez ganó el Real Madrid. En estos tres años se puede ver si nos han ayudado (al Barcelona) o si a mí me han ayudado en el campo de juego”.

En ese sentido, Piqué había asegurado que el dinero no fue a parar a su cuenta bancaria: “Con estos 40 millones se paga mucho a los que participan, pero también a muchos clubes de más abajo. La Supercopa de Italia ya se jugaba antes en Arabia Saudita y les pagan 7 millones por una competición parecida. Con el cambio de formato nos pagan 40 millones porque llevamos semifinales y final, con tres partidos", concluyó.