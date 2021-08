Desde Disobedience, hasta Beckett: @gabytacine te cuenta lo nuevo en Netflix y qué hay que ver

Gabriela Abraham, nuestra periodista especializada en cine, sabe que se viene un fin de semana largo y por eso, nos cuenta toda las novedades que están por venir, y los mejores contenidos para ver también desde casa.

En primer lugar, se estrena en Netflix la película "Beckett", un film que tiene como protagonista el hijo de Densell Washington, llamado Jhon David Washington. Se trata de un trillar de suspenso, en el que un hombre que llega con su pareja a Grecia para pasar unas pequeñas vacaciones, descubre que quieren matarlo y no sabe por qué.

Tal cual muestra el trailer, tras un accidente de auto, las cosas se complican, y la vida del protagonista empieza a ser un infierno, ya que no sabe en quién puede o no confiar.

Por otro lado, @gabytacine nos cuenta que en la plataforma también está disponible la serie jordana "Escuela para Señoritas al Rawabi", donde dos jóvenes deciden vengarse de todos aquellos que le hicieron bulllying durante su vida.

En cuanto a las recomendaciones para ver durante este fin de semana largo que se viene, por un lado está el fim "Desobediencia", protagonizada por las increíbles Rachel Weisz y Rachel McAdams. Ambas fueron criadas en un judaismo ortodoxo, y el problema empieza cuando se enamoran y no saben qué hacer con eso, ya que está mal visto.

Por otro lado, también se puede encontrar la serie "For Life", donde a lo largo de 13 capítulos se cuenta la historia de un hombre que es acusado a cadena perpetua por un crimen que no cometió. Mientras está preso, decide entonces estudiar abogacía para intentar defenderse, no solo a él, sino a los que son culpados aún siendo inocentes.