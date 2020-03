Desde el aislamiento, el Indio Solari pidió no violar la cuarentena: "No lo tomemos como vacaciones"

El Indio Solari reapareció en público a través de un video difundido en su cuenta de Instagram donde le pide a sus seguidores que respeten la cuarentena obligatoria dispuesta por el presidente Alberto Fernández con el objetivo de evitar la expansión del contagio del coronvirus, que hasta el momento dejó un saldo de 128 personas contagiadas y tres personas fallecidas.

Por Instagram, el Indio Solari pidió no violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio que decretó anoche el presidente. "Me sumo a la campaña con respecto al coronavirus", anunció el Indio, cuya última aparición en público había sido semanas atrás mediante un holograma que se vio en el show que hizo la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Ahora, el ex líder de Los Redonditos de Ricota relató que el coronavirus "ha hecho mucho daño en Europa" y sostuvo que en ese continente "están muriendo miles de personas". En este sentido, insistió en que el aislamiento no se debe tomar "como si fueran vacaciones", y pidió "tomar distancia de la gente para que no se expanda la epidemia".

"Les pido que tomen las consignas de la autoridad sanitaria, y esperemos tener más suerte o ser más efectivos contra este flagelo que ha hecho tanto daño en todo el mundo", agregó el músico en el video de un minuto publicado en su cuenta de Instagram.

El jueves por la noche Alberto Fernández decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que restringe al máximo la circulación en las calles de todo el país con el objetivo de prevenir posibles contagios. La cuarentena tiene 24 excepciones, entre las que se destacan los médicos, bomberos, personal de las fuerzas de seguridad, transporte, productores de alimentos, farmacias, supermercados, comercios de proximidad y medios de comunicación.

La medida regirá hasta el 31 de marzo a la medianoche y se extremarán los controles de las fuerzas de seguridad en todo el país, según anticipó Fernández. Además, se adelantará el feriado del 2 de abril por el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas para el 31 de marzo y se decretó que el 30 de marzo sea feriado puente, con el objetivo de limitar aún más la circulación.