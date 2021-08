De la charla con Antonela, hasta la cumbia que sonó: cómo fue la cena en lo de Messi

Después de que se conociera la noticia de que Lionel Messi abandonó el Barcelona, y que además supuestamente se irá a Francia para jugar en el París Saint-Germain, otra sorpresa se hizo pública en las últimas horas.

Es que el sábado por la noche, el deportista organizó una fiesta de despedida en su casa, y de imprevisto, asistieron al evento el streamer español Ibai Llanos y el streamer argentino Coscu.

En un vivo que realizó por Twitch, Llanos contó detalles de cómo fue esa velada de la que también participaron Jordi Alba, Sergio Busquets y Sergio Kun Agüero, entre otros.

Al principio, el español reveló que nunca supo que iba a ir a la mansión de Messi, porque en verdad Agüero lo llevó engañado. Le dijo que iban a ir a comer al mejor restaurante de Cataluña, y en verdad así fue.

“De repente llegamos a un sitio y había tres o cuatro paparazzi. Yo dije ¿qué está pasando aquí? ¿esto qué es?. Y además había un montón de chavales que rodeaban el auto”, contó.

Aunque sentía que algo raro sucedía, según Ibai, nunca supo que era la casa de Messi, porque incluso cuando llegaron, el Kun le dijo: “Este es el mejor restaurante del Barcelona”. Entusiasmado, el español comenzó a pensar cómo serían los platos: “¿Quién me cocinará?, es que parece un restaurante privado de esos que no aparecen en Google y solo conocen estos futbolistas”.

Sin embargo, las sospechas crecieron cuando se encontró en el lugar con la madre del Kun, quien le dijo: “Ibai disfruta, esto solo pasa una vez en la vida”. “Coscu me dice, ‘Ibai, ¿no sabes dónde estamos? Estamos en la casa de Messi’. Bajo dos escaleras, y veo a Messi, Jordi Alba y Busquets”, explicó divertido.

“De repente veo a mi derecha a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de Chicago Bulls”, y entonces reaccionó: “¡Yo estaba en la casa de Messi sin saber que era la casa de Mess!”.

En base a su relato, la comida esa noche fue muy agradable, y aunque se habló de la salida de Messi del Barcelona, la mayor cantidad de tiempo conversaron sobre temas triviales.

“Messi es un chaval normal que ve tuits, conoce streamers, ve Tik-Toks. Hablábamos de eso, que se iba del Barcelona también, pero normal. Yo creo que si muchos lo conocieran, confirmarían lo grande que es Messi”, dijo.

Además, se rieron con las anécdotas del Kun en sus primeros días como futbolista del Barcelona, porque contó que le costaba encontrar las luces del vestuario o no sabía hacia donde dirigían algunos pasillos del Camp Nou.

También reveló que vivió un cierto momento tenso con Antonela, porque cuando él llegó al lugar, ella no estaba. “Quedamos un poco mal con ella. No la habíamos visto y cuando nos sentamos vino y dijo: ‘Hola, muchachos, ¿cómo andan? ¿Saben que están en mi casa, no?’. Como diciendo, ‘me pueden saludar’”. A lo que él atinó a responder: “Si, Antonela, puedo saludarte. Pero no puedo articular palabras, soy un bebé gigante. Hace seis minutos casi fallezco”.

Por otro lado, dijo que el momento "más crítico" de la noche fue cuando empezaron a poner canciones argentinas, y todos se levantaron a bailar cumbia.

“La madre del Kun empezó a bailar. Hice lo que humanamente pude, de verdad, sentí una presión que nunca he sentido. Todos se estaban partiendo de risa y yo dije, ‘Disfruta Ibai, disfrútalo’. Obviamente no disfruté nada”, cerró.