Desde la emoción de Mirtha, hasta el recuerdo de Dalma: las curiosidades de los famosos votando

Marcelo Tinelli votó y descartó sumarse a la política

Temprano Marcelo Tinelli se presentó a votar en la Ciudad de Buenos Aires, donde dijo que este domingo es un día muy importante para ejercer el compromiso ciudadano.

Consultado sobre si tiene ganas de meterse en política, sostuvo: “A mí me gusta el trabajo social. Hoy no me veo en la política porque tengo un trabajo muy importante en la televisión y en la Liga Profesional de Fútbol. Sinceramente hay que dedicarse de lleno las 24 horas a esto. Tenemos una fundación y estamos ayudando a un montón de gente, a comunidades del norte de Salta. Hicimos pozos de agua y ahora nos pidieron una pala mecánica. Eso me gusta mucho más que la rosca política donde me distancia un poco”.