Desde queso y leche, hasta champagne: los audios de Vicky Xipolitakis pidiendo canje en un almacén

Son muchos los artistas o integrantes del mundo del espectáculo en el país que luchan por superar la crisis económica en la que se vieron envueltos a causa de la pandemia y posterior cuarentena que busca combatir la propagación del coronavirus.

Este, como tantos otros, es el caso de Vicky Xipolitakis, quien pasa el aislamiento junto a su hermoso hijo, Salvador Uriel (1), fruto de su polémica relación con Javier Naselli.

Sin la posibilidad de salir a trabajar, Vicky optó por utilizar las redes sociales para sacar algún rédito económico que le ayude a sobrellevar esta situación y se potenció como influencer, pidiendo "canjes" y otros beneficios a través de su cuenta personal de Instagram

En este contexto, Ángel del Brito dio a conocer cuatro audios que Vicky le mandó a un comerciante, pidiéndole, a cambio de publicidad o promoción de su marca, una lista detallada de productos para su consumo y el de su hijo Salvador Urial.

En el primer audio, Vicky dijo: "Hola, ¿qué tal? Te estoy sincera, estoy necesitando un par de cosas. El canje es publicidad y promoción a tu marca. Acá te escribí porque vi que tenés cosas interesantes. Si querés te paso una listita de lo que necesito. Yo vivo en Recoleta. Vos me lo mandás y apenas llega todo, yo te agradezco, te arrobo y muestro las cosas. Avisame si te interesa. Muchas Gracias'".

Luego, a través de algunos mensajes, Vicky le pidió al almacenero "queso untable, yogurt, leche, caldito para sopa, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideitos para sopa, agua mineral baja en sodio, aceite, azúcar". "Algunas cositas así, yo te tiré algo, tratemos de hacer lo mejor que podamos", agregó.

Para no olvidarse nada, la mediática decidió enviar un cuarto audio en el que agrega "arroz, lata de atún, queso rallado y juguitos". "Me estoy olvidando de unas cositas. Vi que tenés champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brindis. Fijate lo que podés agregar. Armate un buen combo, algo copado, yo te estoy pasando muy poquitas cosas. Algo abundante, que no quede poquito", concluyó.

En diálogo con BigBang, Vicky había señalado que desde que arrancó el aislamiento lo respetó al pie de la letra.

“Estoy respetando la cuarentena al pie de la letra, acá no se entra ni se sale, más que nada para proteger a mi hijo de cualquier posibilidad de contagio. Estamos los dos solitos con la chica que, apenas me autorizaron el permiso, vino a darme una mano a mí”, le había confiado a este portal.