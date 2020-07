Desde su casa, Chiche contó que "no se acuerda nada" de lo que pasó y bromeó:  "Yerba mala nunca muere"

Samuel “Chiche” Gelblung asustó a sus compañeros, amigos y familiares el miércoles de la semana pasada, cuando a raíz de una descompensación en su casa fue internado en el sanatorio Los Arcos.

Al periodista le dio negativo el test de coronavirus y hasta el comienzo del fin de semana se mantuvo sedado e intubado a raíz de un cuadro de sepsis y neumonía.

Sin embargo, su estado de salud mejoró notablemente hasta el punto que el domingo le quitaron el respirador, el lunes abandonó la sala de terapia intensiva,y ayer recibió el alta y abandonó el Sanatorio acompañado de su mujer, Cristina Seoane. El periodista deberá continuar su recuperación en la comodidad del hogar.

Pero lejos del descanso y a una semana exacta de su internación. Chiche volvió a aparecer en televisión. “Estoy bien por suerte. Sanito, vivito, coleando. La recuperación fue más rápida de lo que parecía. Pasa que los medios son difíciles. Yo miraba la tele y decía que estaba en grave estado, pero yo en ese momento estaba comiendo pollo", contó tras saludar a todos sus compañeros de Crónica TV.

El conductor de 76 años sostuvo que la comida del Sanatorio era "horrible" y luego se puso más serio: “Sin dudas que estuve 48 horas complicado y todavía no se supo bien qué pasó. Pero estoy bien, me siento bárbaro. Ayer martes me dieron el alta y estoy haciendo una especie de internación domiciliaria. No puedo creer lo que produjo esto".

Conmovido por el cariño que recibió de propios y extraños, Chiche contó que le llegaron miles de mensaje y cadenas de oración. "Estaba desubicado antes o ahora, pero recibí miles de mensajes tanto de gente conocida como desconocida, cadenas de oración de Argentina y el mundo. Fue una cosa muy conmovedora", explicó.

Y agregó: "Llegué a llorar por gente que nunca me conoció, que no sabía que podía llegar a tener relación. Fue de tal impacto que dije ‘me la voy a creer, capaz que la gente me quiere’".

Según explicó, su mujer descubrió que aquel miércoles él se encontraba "medio confuso, porque sabe que hablo bolu… todo el día. Entonces, se fue a bañar y cuando volvió se dio cuenta de que no hablaba las bolu… de siempre".

Fue entonces que "llamó a la ambulancia. Vino una ambulancia del SAME para hacerme el examen de Covid y en simultáneo la del sanatorio de Los Arcos. Yo me desperté dos días después". En ese sentido, en diálogo con La Red, Chiche aclaró que no se acuerda de nada de lo que ocurrió la semana pasada. “Yo no me acuerdo de nada. Ni me acuerdo que me haya despertado", dijo.

Y sentenció: "Me dijo mi mujer que me desperté medio diciendo boludeces, y bueno, ahí me internaron. Tampoco es nada raro. Tampoco es nada que se pueda confundir. Mi mujer está acostumbrada. Falta mucho, pero cuando pase, quedate tranquilo que nos vamos todos al infierno. Yo estoy muy tranquilo. Solo no voy a estar. Yerba mala nunca muere”.