Desde un risotto hasta un pastel de papas: la transformación televisiva del "Gato" Sylvestre

Gustavo "El Gato" Sylvestre dio el primer pasó hacia su transformación televisiva. El periodista político y conductor de C5N reveló que está listo para dar comienzo a su nuevo proyecto, el cual consiste en un ciclo de entrevistas y cocina. ¿El dato de color? será el propio conductor el encargado de entrevistar a los invitados mientras se encarga de la parte gastronómica del programa. Sí, durante la entrevista los protagonistas podrán disfrutar de las delicias que el "Gato" les cocine.

Según anunció, tiene planeado hacer un programa de charlas, un tanto informales, en los que él va a cocinar. “Está en carpeta en la programación de este año un programa totalmente diferente, que seguramente se va a llamar La Cocina del Gato. Yo voy a cocinar y voy a invitar a un invitado por sábado, que puede ser un político, un artista o lo que sea. Voy a ser el anfitrión", contó en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.

El periodista remarcó que su intención es la de "recuperar" el diálogo y aseguró que será totalmente diferente a Minuto Uno, ciclo que conduce actualmente por C5N. "Va a ser una cosa diferente a lo que hago de lunes a jueves, no voy a bajar línea, no voy a hacer editoriales, va a ser un diálogo entre dos personas, como cuando uno invita a alguien a su casa, que lo tratás bien y lo querés pasar lo mejor posible”, explicó.

Y sumó: “Estamos buscando locaciones. Tal vez para abril ya podamos comenzar”. Totalmente seguro de su propuesta, Sylvestre también dio detalles de cuáles son sus especialidades en la cocina: “A mí me gusta una cocina muy simple, nada de lo difícil. Lo que se puede comer en cualquier mesa de argentinos. Te hago desde un risotto, que es mi especialidad, hasta un pastel de papas”.

Por otra parte, el conductor se refirió a la constante, y a veces brutal, batalla por el rating y a las nuevas apariciones en TN, A24 y La Nación +. “Bienvenido sea que haya más puestas. Lo que hemos venido señalando es que lo que se ofrece desde los otros canales es un mismo pensamiento y una misma línea ideológica. Me parece que ahí ellos hacen una división de audiencia”, sostuvo.

Si bien aclaró que no le gusta hablar de sus colegas, sobre todo de aquellos que no comparten señal con él, adelantó que por información y público, está "en la delantera" y eso "obliga" a los otros medios a hacer "puestas periodísticas más fuertes" para tratar de competir. "Hemos hecho una construcción de audiencia en estos últimos años que se mantiene fiel, a la que no hemos decepcionado”, opinó-

Además, sumó que el público actualmente está más pendiente de las "posturas" de los periodistas y "la línea editorial" que diariamente suelen hacer sobre hechos de la actualidad. “Yo empecé a hablar de la necesidad de unidad de la oposición cuando nadie hablaba. Yo recibía permanentemente críticas de por qué lo llevaba a (Sergio) Massa, al ‘traidor de Alberto Fernández’", contó.

Y continuó: "Después el proceso de unidad se dio cuando nosotros hacía mucho tiempo que planteábamos eso. Cuando uno tiene un análisis de la realidad, también podés ser un gran ordenador de la realidad. Hoy ser indiferente no es el camino, hoy hay que tomar posturas y hay que realmente ver muy bien a lo que uno va dirigido. Hoy la tibieza no va, hoy las audiencias piden un compromiso mayor frente a determinados temas”.

De esta manera, el conductor sostuvo que no se para "en una postura de locura". "Es muy loco, pero uno no tiene que guiarse muchas veces por lo que te piden o lo que te dicen. Yo el año pasado dediqué mucho tiempo y resalté el trabajo en conjunto que hacía el Gobierno nacional con los gobiernos provinciales y con Horacio Rodríguez Larreta. Fue un hecho inédito frente a la pandemia que se trabaje en conjunto", dijo.

"La política es diálogo, es consenso y es negociación. Lamentablemente, eso se ha perdido en la Argentina de hoy. El año pasado hubo un intento muy bueno de restablecer eso en medio de una pandemia y es una pena que ahora muchas veces los ultras y los fanáticos de cada lado obligan a sus dirigentes y a sus líderes a tomar posturas más duras o romper esos consensos”, agregó el periodista.

El conductor de Mañana Sylvestre en Radio 10 reconoció que recibió propuestas en los últimos años para ser candidato, pero explicó por qué no aceptó y remarcó que actualmente lo cuestionan por no criticar abiertamente el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. "Ahí es donde la visión está equivocada. No es pegar por pegar. Si la Ciudad o el ministro Fernán Quirós ha hecho una muy buena tarea complementando con el Gobierno nacional, uno lo tiene que destacar, porque ahí justamente uno tiene que mostrar lo que se puede lograr, sobre todo frente a esto que ha sido tremendo a nivel mundial, que es la pandemia del coronavirus”, concluyó.