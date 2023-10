Desesperadas muestras de amor y denuncias: Pampita negó la crisis con Moritán y culpó a la "política"

El rumor acerca de la separación entre Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán se hizo tan grande que, nuevamente, la modelo tuvo que salir a desmentirlo hasta con una demostración pública de afecto. La celeridad con la que se salió a despejar las versiones, generó sospechas en Yanina Latorre, quien no dudó en expresarlo en sus redes.

"Raro todo. Qué desesperación por aclarar un rumor", escribió la periodista en un posteo donde compartió una imagen de la historia de Pampita en donde, entre besos y abrazos con su pareja, niega la crisis entre ellos. Al mismo tiempo, tras la noche del jueves que la tuvo, como es habitual, en el jurado del Bailando 2023, Ardohain volvió a tirar la pelota afuera cuando declaró ante el micrófono de LAM.

"Ya le pregunté si estaba separada, pero preguntale vos", expresó de forma cómica Ángel de Brito, compañero de Pampita en el certamen de baile y también conductor de LAM. "Me desmayo acá, ¿me estás cargando?", lanzó el movilero. "Ayer hablé con Rober, estaba acá ¿qué va a estar separada? Yo te digo que no están separados", agregó, dándole lugar a la modelo para dar su postura.

"Fue un tuit que puso alguien de un partido peronista o algo así, y se empezó a comentar y a viralizar. Después lo voy a poner en Instagram al señor que lo inventó ayer a la tarde. Yo no lo conozco, me lo pasó Ángel a quien puso el tuit. Se ve que sus seguidores lo empezaron a comentar como haciendo una broma y se viralizó", explicó Pampita respecto a las razones por las que suena el rumor. "Esta semana estamos de mudanza y trabajando a la vez, los dos. Estamos en esa", agregó.

La modelo deslizó que la razón que dio durante su paso por PH sobre la mudanza por cuestiones económicas, también podría haber influenciado en la versión espuria que se hizo viral en redes sociales. "A mí me va muy bien hace muchos años, nunca hice un comentario haciéndome la víctima ni diciendo que estoy mal económicamente", relativizó.

"El que vio PH, si busca ese extracto, el comentario fue otro. Me preguntaron: '¿Por qué te mudás todo el tiempo?', y la verdad es que yo tengo mis propiedades, pero a mis hijos les gusta vivir cerca del colegio. Entonces alquilo una de mis propiedades y con eso alquilo otra cosa", detalló Pampita.

"Es verdad que subió mucho el alquiler, si no me hubiera quedado porque me da pereza mudarme, obviamente. Pero sí, subió y dijimos: ‘Aprovechemos esta excusa y nos vamos’. Pero yo no quiero para nada que se dé otra interpretación. Lo comenté porque me lo preguntaron", añadió.

"No tengo una propiedad cerca del colegio de mis hijos. Además, habíamos alquilado algo grande pensando que íbamos a vivir todos juntos y nosotros vivimos todos juntos el fin de semana. Entonces había habitaciones que no usábamos. No hacía falta. Con el tiempo nos dimos cuenta de que ya no vamos a usar algo así, de ese tamaño. Lo pensamos y no valía la pena renovar, más si sale más caro", ahondó la modelo ante el micrófono de LAM.

La versión de que no existe crisis en la pareja también fue respaldada por el periodista Gustavo Méndez en su Instagram. "Pampita y Moritán no están separados. Hablé con Roberto y me dijo: 'Estamos mejor que nunca'. Y me alegra mucho que así sea. ¡Viva el amor!", afirmó. Al mismo tiempo, la propia modelo usó sus redes sociales y disparó contra la mujer que filtró la supuesta información. “Esta persona inventó mi separación. Qué raro todo. ¿Por qué será? ¿Algo político tal vez?”, preguntó con ironía la modelo junto a una captura de un tuit que aseguraba de la responsable de afirmar: “Se separó Pampita”.