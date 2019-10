Desgarrador: revelan el último llamado de Fabián Rodríguez a Barbie Vélez antes de suicidarse

Pasaron cinco años desde que la noticia de la muerte de Fabián Rodríguez sacudió por completo a la farándula. El productor se quitó la vida el martes 25 de marzo de 2014 en las oficinas de su productora, mientras su mujer se encontraba de viaje en Estados Unidos. El último llamado que realizó a Barbie Vélez.

“Todos los domingos Barbie viene a comer a casa y ese día justo la tenía que llevar a San Isidro. Cuando íbamos en el auto desde Quilmes y estábamos a la altura del Obelisco le sonó el celular. Era Fabián”, recordó en diálogo con la revista Pronto Alejandro Pucheta, papá de Barbie.

Leé también | Nazarena Vélez lloró a al recordar a su marido Fabián Rodríguez, abrazada a un maniquí

“Le dijo: ‘Hola, Barbarita; te llamo para despedirme’”, aseguró el primer marido de Nazarena. Por ese entonces, Fabián tenía previsto viajar a Miami para reencontrarse con su mujer, después de la dura pelea que habían tenido días atrás. A Barbie no le resultó extraño el pedido de despedida. “Ella le contestó: ‘Bancame que me está llevando mi papá en auto, en veinte minutos llego y nos vemos’”.

Cuando Barbie llegó, Fabián no se encontraba en la casa. “Él había pasado todo el día con el nene (Thiago) y a la noche se iba. Yo la dejé a Barbie en su casa, me fui a lo de mi novia y me acosté a dormir. A la madrugada empecé a recibir los mensajes de mi hija contándome lo que había pasado”.

Leé también | Fantasmas y mensajes: Nazarena y sus experiencias paranormales

En efecto, Barbie fue quien encontró a Fabián en las oficinas de la productora. Preocupada por el llamativo llamado, la hija de Nazarena se comunicó con su mamá. La actriz, todavía en Estados Unidos, le reenvió el alertante mail que había recibido por parte de su marido. Era una despedida.

La dura despedida que le escribió Fabián Rodríguez a Nazarena antes de quitarse la vida

Te va a sorprender recibir este mensaje y te pido que lo guardes de por vida. Me voy a mandar una cagada. Me voy con mi papá. Sé que es una decisión cobarde y no me odies por eso, por favor quiero que me recuerdes con una sonrisa.

Tengo una enfermedad terminal en mi cabeza que es la que me lleva a tomar esta decisión, no me culpes, no me odies. Te juro que no tengo cura, solo adelante el tiempo. Te amo tanto, pero tanto. Sé que al principio va a ser duro, pero vos sos una mujer fuerte y lo vas a poder superar. No me odies, recordame con una sonrisa. Yo, de donde esté, te voy a estar cuidando.

Siento que te fallé a vos, a Titi, a mis hijos amados, al hermoso ser que es Barbie, con su ternura sin igual y a Gonzalito. ¡Cuidalos! Sos fuerte, vos podés. Estoy enfermo y no tengo cura. No te enojes conmigo, recordame con una sonrisa.

Es mi última oportunidad para decirte que te amo, quédate con lo lindo y por favor perdóname, así voy a poder ir al cielo"

Cuando prendí la compu para escribir esto y vi la foto de nuestro casamiento, me acordé de lo que te dije ese día, que me iba a morir al lado tuyo y así fue. Sé que hoy te va a costar entenderlo por la forma y por la mentira.

Con respecto a Jaz (la productora), está un poco desfinanciada; no traigas a nadie de afuera; seguí con Jaz a full. Tenés todo para ganar, sos la mejor productora del mundo. No bajes los brazos, sé que esto te va a golpear mucho, pero seguí adelante.

Con relación a mis hijos, cuidalos. A Titi lo dejo afuera de esto. Quiero que sepas que me fui amándote con toda mi alma. Te llevo en mis entrañas. Me voy con una familia como siempre lo soñé. Por favor, no te culpes de nada; esto no tenía solución, era así. Estaba previsto que sucediera.

Te voy a cuidar mucho, te lo puedo asegurar. Voy a ser tu ángel de la guarda, no puedo más"

Otro tema duro, pero sos la única que lo puede decidir, quiero que me pongan con mi papá. Preguntale a mis hermanas dónde está, creo que es Jardín de paz. Por favor, dejale a Titi alguna foto mía en la casa. Quiero que me recuerde, por lo menos que tenga la imagen del padre.

Te quiero agradecer todos los momentos que vivimos, fui muy feliz al lado tuyo y me llevo eso; te amé, te amo y te amaré por siempre. No creo que dos personas hayan sido más felicies de lo que hemos sido nosotros. Recordame con una sonrisa.

Te voy a cuidar mucho, te lo puedo asegurar. Voy a ser tu ángel de la guarda, no puedo más. Perdón. Recordame con una sonrisa. Soy un hombre enfermo, hacé de cuenta que me morí de cáncer. Mi última oportunidad para decirte que te amo, quédate con lo lindo y por favor perdóname, así voy a poder ir al cielo. Y recordame con una sonrisa.

Al leer el mail, Barbie se dirigió de inmediato a la productora. “Mi mamá me reenvió el mail. Me pidió que lo buscara. Llamé a sus hijos y a la gente de Jaz Producciones para saber dónde estaba. Un productor de Jaz me llama y me dice que habían intentado forzar una cerradura de la oficina. Nunca me imaginé lo que había pasado. Jamás me imaginé. Cuando iba a la oficina la llamé a mi mamá y le dije que estaba yendo para ahí. Me dijo que no fuera y escuché que decía: ‘Fabián está ahí’”, recordó en su momento Barbie, quien tenía 19 años por ese entonces.

Fabián se había ahorcado en las oficinas de la productora. “Llegué y me enteré de lo que había pasado. Esperé un tiempo para decirle (a Nazarena), calculé que estuviera en el avión y primero pensé en no decirle nada. Pero después me di cuenta de que todos los periodistas la iban a ir a buscar al aeropuerto. Ella tenía que estar preparada. Entonces le conté, le dije la verdad”.