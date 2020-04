Desgarradora revelación de Mariana Genesio sobre la reacción de su familia cuando se presentó como mujer trans

Mariana Genesio Peña se animó a revelar los momentos difíciles que tuvo que afrontar en su proceso de asumir su identidad como mujer trans frente a su familia.

"Tuve que pelear por la aceptación de mi padres, de mis amigos, en la facultad. Finalmente empecé a trabajar a la noche, haciendo shows y tuve la suerte de tener una abuela que me bancaba", recordó la actriz, oriunda de Córdoba, en su paso por el ciclo Podemos hablar. "Un día decidí venirme a Buenos Aires para probar suerte en la gran ciudad y los primeros meses la pasé pésimo".

"Soy el anticristo"

Mariana se alojó en la casa de sus tías, una de las cuales profesaba la religión evangélica. "Yo venía con mi bolsito con plumas y lentejuelas, y ellas me trataban como un varón", recordó.

"En un momento me dijeron 'mirá, la cosa es así, nosotros creemos que Dios te mandó acá por algo así que el domingo vamos a ir a la iglesia'. Y si bien no me dijeron 'te vamos a cambiar', el plan era ese. Así que al otro día agarré el bolsito y me fui a lo de otra tía", agregó.

Sin embargo, Mariana aclaró que tiene afecto por sus tías y que no le guarda rencor a ninguno de sus familiares. "No comparto mucho las cuestiones de la religión, pero toda mi familia tiene un mambo con eso y cada vez que voy es como que soy el anticristo. Pero nos reímos todos de eso", aseguró.