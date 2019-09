Deslices e infidelidades: ¿se acabó el amor entre Fede Bal y Bianca Iovenitti?

Hace poco más de una semana, un inesperado tuit de Yanina Latorre sorprendió a Federico Bal. El mismo, señalaba que su novia, Bianca Iovenitti, le había sido infiel durante una escapada que realizó con amigos a dos boliches en Mar del Plata, su ciudad natal. "Fue a dos boliches y pernoctó con un chongo nuevo. Se llama Aaron... ¡Ampliaremos!", escribió la panelista en la red social.

Consultado por aquella resonante versión, el actor enfrentó el incómodo momento y defendió a su pareja con uñas y dientes: "Bian fue a bailar con sus hermanos, con amigos. Tiene una vida social muy linda, como yo. Somos una pareja que nos queremos, nos respetamos y nos contamos las cosas. No es que me estás comunicando algo que no sabía".

La bailarina también negó aquella versión y si bien confirmó que estuvo en Mardel, que salió a bailar y que entre mis amigos estuvo aquel muchacho de nombre Aaron, afirmó que no le fue infiel al participante del Bailando. "Aaron es amigo mío hace un montón y de mis hermanos. Pero no es cierto que me fui a dormir con él”, sostuvo Bianca.

Se separaron Fede Bal y Bianca (primicia robada) #yaninforma — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 6, 2019

Dicen q fede no la queria. Q ella sufria. Q le perdono muchos deslices. (Esto si es data mia) #yaninforma — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 6, 2019

Sin embargo, a casi diez días de aquel rumor, la pareja se habría disuelto. Este viernes, la mujer de Diego Latorre redobló la apuesta y anunció que Fede Bal y Bianca Iovenitti se separaron. “Se separaron Fede Bal y Bianca. Dicen que Fede no la quería. Que ella sufría. Que le perdonó muchos deslices”, escribió la panelista de Los Ángeles a la mañana.

Según había contado en su momento Yanina, la joven había sido vista a los besos y arrumacos con Aaron Macsad, un “marplatense, muy adinerado y que vive en la mejor torre de la ciudad”. “Si se lo comió, está bien. Tiene 24 años, no está para ser fiel”, había asegurado la panelista, luego de detallar que la bailarina y su "amigovio" se fueron del boliche y pasaron la noche juntos.