Desnudo total: las sensuales fotos del hijo de Alberto Fernández que calentaron Instagram

Desnudo total, aunque cuidado. En su personaje drag queen, donde es reconocido bajo el nombre de Dyhzy, Estanislao Fernández, el hijo del presidente Alberto Fernández, publicó una serie de fotos donde se lo observa completamente desnudo, y sólo tapado por una consola de DJ, otra de sus pasiones, que lo tiene como co-conductor de un programa en FM Nacional Rock.

El diseñador gráfico, influencer e hijo del presidente publicó las fotos ayer a través de sus redes sociales, donde en unas pocas horas obtuvo casi 90 mil me gusta y cientos de comentarios. En las imágenes se lo observa dos veces: en una con su look natural, y en otra lookeado en su personaje drag queen. “Estoy viendo doble, hay cuatro disis”, ironizó en el comentario de la foto.

A la izquierda se lo observa en su faceta original, con el pelo al natural y sin maquillaje, de frente y tapándose con la consola de DJ, mientras que a la derecha se lo observa ya lookeado, con peluca, maquillado y de perfil, también cubriéndose con la consola de sonido. A los pocos minutos, como no podía ser de otro modo, la foto tuvo miles de me gusta y comentarios elogiosos.

En las fotos el hijo del presidente lució su lado más sexy y mostró sus músculos y piernas. Además, mostró buena parte de sus tatuajes, hasta ahora muchos de ellos ocultos. Y para combinar con el uso de la consola de DJ, como no podía ser de otro modo, también utilizó un buen par de auriculares.

El uso de la consola de sonido no es para nada casual, tampoco. De hecho, el vínculo del hijo del presidente con la música es muy activo: además de ser un fanático, forma parte del programa “Ah pero anoche”, de FM Nacional Rock – 93.7, y suele ser DJ en fiestas y algunos eventos, lógicamente antes de que se declarara el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Más tarde, y luego de la repercusión que tuvo su publicación, Estanislao Fernández publicó una serie de stories también en Instagram donde hacía alusión a la fotografía sensual. “El motivo de esta foto en realidad era qué suerte que nos tenemos el uno al otro pero somos parte de la misma persona. Igual ustedes denle la interpretación que quieran, me da exactamente igual”.

“SOY RE PUTO BANCATELA”

Meses atrás, Estanislao Fernández lanzó una fuerte respuesta luego de que le compartieran una serie de mensajes homofóbicos donde lo criticaban por homosexual y acusaban a su padre, Alberto Fernández de “no haber cuidado” a su hijo y que por eso “terminó así”. “¿Cómo que terminé así, papi?”, se preguntó mirando a cámara el hijo del mandatario, y respondió el ataque: “Casualmente, a mí quien me dañó no fue mi familia, fueron ustedes: fue la gente. Todos los males que tuve en mi vida fueron siempre por el 'concepto de la gente'. Porque era puto, porque me visto de mujer, porque estudio diseño, porque me gusta dibujar. Todo siempre fue objeto de críticas de 'la gente'".

"Sé que parezco repetitivo porque lo digo diez millones de veces, pero es la única forma que tengo de defenderme muchas veces. Me colapsa pensar que hay gente que tengo que estar muerto por puto. Soy re puto, bancátela. ¿Sabés qué pasa? No ocupo un rol público, no cumplo un rol político, no ocupo un carajo y nadie me paga nada. Lo único que me paga es mi laburo, punto. Pero ponele que te molesta realmente que para el exterior se vea quién soy. ¡Me chupa un huevo!".