Después de 5 años, Darthés romperá el silencio y Burlando afirmó: “Lo embarga la felicidad”

Durante cinco años, Juan Darthés estuvo escondido en Brasil, país en el que nació y adonde se instaló porque no tiene extradición con Argentina. Esa medida la hizo en medio de la denuncia de Thelma Fardin por abuso sexual, cuando ella era menor de edad. Luego de que el Tribunal de Primera Instancia de Brasil lo absolviera, Darthés volverá a hablar en público.

La última vez que el actor había concedido una entrevista fue en diciembre de 2018, con Mauro Viale. Después de eso, dejó todo y se instaló en Río de Janeiro. Ahora, se prepara para volver a mostrarse públicamente. Por el momento, no confirmaron si volverá al país.

Según dejaron trascender allegados a su círculo más íntimo, Darthés grabará un video que publicará en sus redes sociales el lunes 12 de junio. “Le buscará hablar a sus fanáticas y les quiere agradecer el apoyo. No hablará ni de Thelma, ni de la causa por la que estuvo acusado durante años”, afirmó una fuente consultada.

Además, la panelista Mariana Brey afirmó sobre el monto de dinero le pedirá a Fardin ya que será denunciada por él: “Darthés tiene el deseo de designar una institución para que Thelma Fardin done todo el dinero que habría cobrado del gobierno en estos últimos años. El actor insiste en que Thelma mintió y que él dijo la verdad. Ya estaría buscando la institución para que esto se concrete”.

Por su parte, durante una entrevista, Fernando Burlando, el abogado de Darthés, dijo: “La decisión de denunciar fue de él. Todo lo que pasa alrededor de Juan y sus decisiones las motiva él mismo. Sabía que él quería hacer un video para agradecerle a la gente que lo acompañó en este trayecto tan angustiante para él y para su familia. Y está en todo su derecho. Y la gente tiene derecho a escucharlo o no”.

En el mismo sentido, Burlando dio detales del enojo de Darthés con la vocera presidencial Gabriela Cerruti: “Juan me dijo que tenía necesidad de aclarar el contenido de la nueva sentencia. Me dijo ‘los medios de comunicación no le dieron importancia al nuevo fallo de la Justicia, en donde por ejemplo la vocera presidencial dijo cosas que no son ciertas’. Él no lo entiende, yo tampoco sinceramente. Eso lo moviliza mucho a Juan”.

Y finalizó: “En el fallo jamás se habló de prescripción y jamás se habló de otros abusos como referencian algunos. Todo lo contrario. A Juan hoy lo embarga la felicidad y la tranquilidad”. Aunque no dio detalles, se cree que Darthés reactivará su cuenta de Instagram y publicará un largo video en el que contará que hará en el futuro próximo.