Después de julio, llega Agostini: los memes por el nuevo mes, la reacción del cantante y el dolor por la muerte de su tío

Julio fue un mes larguísimo, sin dudas. Para muchos, interminable: por eso, a cada día en las redes sociales se buscó darle algo de alegría y diversión con los clásicos memes. Y si hay un personaje con el que se bromea con memes en este mes es ni más ni menos que el cantante Julio Iglesias. Sin embargo, ahora que se termina, hubo una invasión de fotos de Daniel Agostini, para hacer referencia a la llegada de agosto, obviamente.

Las bromas comenzaron a principio de mes con memes que indicaban que llegaba julio, y millones de variantes con imágenes del cantante Julio Iglesias, que claramente este año reemplazó a otro meme clásico: el de Julio Bárbaro. A cada día, se multiplicaban las imágenes en WhatsApp, Twitter, Facebook e Instagram.

Sin embargo, con el fin de mes y la llegada de agosto, comenzaron las bromas en las últimas horas con el apellido del popular cantante de cumbia Daniel Agostini. “Ya llega agostini”, y una foto del músico. “¿se nos va julio pero quién viene?”, y otra foto del ex de Nazarena Vélez.

Lo más gracioso de todo es que hasta le hicieron la broma al mismísimo Agostini y obviamente el video se viralizó en las redes en las últimas horas. En las imágenes se lo observa comiendo un plato de pastas junto a un grupo de amigos y se escucha una voz que dice: “Se va julio… Pero viene Agostini”, y se ve al músico haciendo fuck you, sin dejar de comer.

Obviamente la originalidad del mundo de Twitter despertó una innumerable cantidad de memes y comentarios. Claro está que en cuarentena la originalidad recibe un gran premio en las redes.

Sin embargo, el propio Agostini con su parca respuesta dejó en claro que ya está un poco harto de los memes y las bromas. Claro, lo que para muchos dura unos pocos días una sola vez al mes, para él es algo habitual desde hace años, ya que los memes y las bromas con su apellido cuando llega agosto lejos están de ser una novedad.

EL DRAMA DE DANIEL AGOSTINI

Más allá de las bromas, la semana pasada el cantante de cumbia Daniel Agostini contó a través de las redes sociales el dolor que se sentía por la muerte de su tío Miguel, el hermano mellizo de su padre. En un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, se despidió con tres fotos donde se lo ve junto al hombre.

“Te fuiste en el peor momento del mundo, donde no te pude dar un abrazo, una caricia o un beso de despedida”, escribió el popular cantante de cumbia. “No te pude dar el último adiós, como debería ser. Un trago amargo y doloroso de esta pandemia malnacida, sólo me queda decirte gracias por todos los hermosos momentos vividos, por tus palabras, tu amor y ser un ser maravilloso”, agregó.

Por último, escribió: “El único consuelo que me queda para no hacer tan dura tu partida es imaginarte abrazado a tu viejo, a tu hermano mellizo, mi papá y los otros hermanos que ya no están. Tío Miguel de mi alma, que descanses en paz, en algún momento nos volveremos a encontrar. Te amo”.