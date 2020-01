Después de la imputación por abuso sexual, dieron de baja la obra de Pablo Rago en el Teatro Regina

Pablo Rago no logra enderezar el barco. Luego de ser imputado en la causa por abuso sexual que le inició Érica Basile a mediados de diciembre, la producción decidió dar de baja su show “Maté a un tipo” en el Teatro Regina a pocos días de su estreno. Tenía como fecha de debut el próximo 6 de febrero e iba a ser protagonizado por el actor y Miriam Lanzoni.

Así lo confirmó el director del espectáculo, Marcelo Cosentino, quien contó que fueron los productores de la obra los que decidieron cancelarla. “La producción simplemente nos informó que no sigue el proyecto por el momento, que se posponía. Nada más”, aseguró Cosentino.

En diálogo con Teleshow, el director sostuvo que no se abrió la búsqueda de otro actor que pueda reemplazar a Rago y que directamente no se realizará. “Nada es fácil en el mundo de espectáculo. Estamos todos acostumbrados”, se lamentó.

Si bien no aclaró las razones por las que decidieron dar de baja el espectáculo, se debe a la situación judicial del actor. Miriam Lanzoni, por su parte, consideró que "la decisión fue atinada” y que fue de común acuerdo entre la producción y los abogados de Rago.

“Primero quieren resolver el tema judicial y darle la importancia que necesita. Y una vez que esté aclarado, se retomará la obra”, explicó la ex pareja de Alejandro Fantino. Cabe resaltar que Lanzoni debía presentarse en los próximos días para dar comienzo a los ensayos.

“Hay un proceso judicial que hay que atravesar y hay cosas que va a decidir la Justicia, pero yo a Pablo lo conozco hace mucho tiempo. Esta es la cuarta obra que hacemos juntos. Es un gran compañero, respetuoso, amoroso, no solo conmigo, sino con todos”, explicó.

“Siempre trabajé en esos términos con él, incluso he compartido giras. Yo lo quiero mucho”, sentenció la ahora actriz, sin antes aclarar que la obra llegará al escenario una vez “se aclare la situación” que está atravesando el actor.

Rago fue denunciado por violación por un hecho que ocurrió en 2015. Fue Érica Basile, de 34 años, quien radicó la denuncia contra el actor en la Comisaría Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires y dio detalles de su caso a través de los medios.

Según detalló Basile en su denuncia, cuando ella le pedía trabajo, él le respondía con fotos subidas de tono, sujetándose el miembro dentro del pantalón. En su relato Basile manifestó que estaba atravesando un momento económico difícil y que el actor le propuso juntarse en su departamento para ofrecerle trabajo: “Me había prometido trabajo en limpieza”.

Allí, luego de que ambos tomaran algunas copas, el actor empezó a manosearla en sus partes íntimas y hasta le pidió a ella que orine arriba de él. “Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando, estaba sola, mal. Me dijo ‘contás conmigo’”, añadió.

Y agregó: “Empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas... él tenía un pedido sexual, que yo no estaba acostumbrada. Siguió haciendo lo que él quería. Se puso histérico y caprichoso porque yo no accedí a lo que él quiso”.

En ese momento, según contó Basile, Rago le gritó: “'Para qué viniste, no sos una nena'. Yo le dije que no me gustaba que me traten como una puta, le puse los puntos, pero me hacía burlas. Siempre me humilló, me ninguneó, siempre”. Luego de eso, se acercó a ella “y ahí hubo una penetración que no fue consentida”, sentenció la mujer.