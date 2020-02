Después de la polémica y denuncias por "censura", Jimena Barón anunció el lanzamiento de "Puta"

Luego de estallar en las redes sociales y denunciar que fue víctima de “censura” por la cancelación de un show que iba a brindar en Comodoro Rivadavia, Jimena Barón confirmó que "Puta", la canción que tantos problemas y dolores de cabeza le ocasionó a partir de su al menos llamativa difusión, ya tiene fecha de estreno.

Será el próximo viernes, 21 de febrero. Además, la cantante y actriz compartió un fragmento del videoclip de su llamativo tema: mientras canta "Vuelve a mí. Algo debo tener para que quieras volver", se la puede ver a Jimena en un food truck con dólares en la mano después de vender panchos, en una especie de cuarto con el signo dólar detrás de ella.

Por otra parte, publicó en sus historias que las localidades para su presentación en el Luna Park el 29 de mayo están casi agostadas y confirmó su presencia en el Loolapalooza en marzo próximo. "Queridos machos y denigradoras, lamento informarles que pronto se quedarán sin insulto", avisó, fiel a su estilo provocador, a través de las redes sociales.

El lunes, sumergida en el enojo tras enterarse que habían cancelado uno de sus shows en Comodoro Rivadavia, Jimena disparó: “Me bajaron del show. La fuerza y felicidad que junté para volver a verlos y volver al escenario por ustedes y por mí se desmoronó”.

Y siguió: “¿Cómo hago para creer que esto no es personal? ¿Qué no es conmigo? ¡Me censuraron! ¡Esto es muy grave! Como artista y como mujer necesito que me liberen de toda esta mierda injusta que no merezco y no tiene sentido en lo absoluto”.

En respuesta, la secretaria de Cultura del Municipio, Liliana Peralta, no se hizo esperar y explicó que decidieron reprogramar su show luego de ver que la productora que la maneja había cancelado todas sus presentaciones "Tomamos esta determinación para cuidar los fondos públicos y de las empresas que nos acompañan", señalaron.