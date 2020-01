Después de los chats con Valeria, El Polaco y Barby Silenzi se mostraron juntos en el cumpleaños de Karina

Karina Tejeda, más conocida como La Princesita, parece que pasa un momento personal bueno, por lo que aprovechó su cumpleaños número 34 para hacer una gran celebración junto a sus amigos y seres queridos. La sorpresa es que, luego de años de mala relación, esta vez El Polaco, el papá de su hija Sol, estuvo invitado a la celebración junto a Barby Silenzi.

Los últimos días no resultaron tranquilos para El Polaco, ya que durante el fin de semana aparecieron unas fotos donde se lo veía con una joven en un boliche, mientras que también se filtraron unos chats en los que el cantante le reclamaba a su ex, Valeria Aquino, por haber salido con Sergio "Kun" Agüero.

En esa conversación, la que aparece también es Barby Silenzi, la actual pareja de El Polaco que espera una beba de él, y es nombrada además Gianinna Maradona, con quien el artista salió en secreto durante algunos meses. Aunque los dos habían negado un romance, con la aparición de estos chats se confirmó.

En esos mensajes que trascendieron, el cantante de cumbia le echa en cara a su ex lo mal que se sintió cuando salió con el jugador de fútbol, mientras que Aquino le reclama que él haya estado con la hija de "Diez", luego de habérselo negado muchas veces.

Como los chats se volvieron intensos, y la ex pareja no se ponía de acuerdo, finalmente Silenzi intervino en la conversación y le pidió a la ex de su novio que dejaran la charla para otro día. En medio de toda esta situación, El Polaco y su novia se mostraron más juntos que nunca en sus redes sociales, y aprovecharon el mal momento para compartir fotos del cumpleaños de Karina la princesita, con quien el cantante tiene una hija.

Aunque en el pasado la ex pareja tuvo roces, ahora la intérprete se lleva mucho mejor con el padre de Sol; así como también con Barby, quien transita su quinto mes de embarazo.

“Feliz cumple @kariprinceoficial, la pasamos súper, gracias por invitarnos”, escribió Silenzi en su cuenta de Instagram, al mismo tiempo que subió videos de su novio en un toro mecánico. Del mismo modo, el propio cantante compartió unas imágenes mientras bailaba con su ex suegra, Mónica Cuello, y hasta mostró que se animó a hacer un streptease frente a todos los invitados.

Por su parte, Karina también publicó fotos de su fiesta, y entre la de todos los invitados, subió una foto junto a su ex y Silenzi, lo que deja ver el buen vínculo que finalmente lograron por el bienestar de su hija.