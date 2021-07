Después de tratarlo de "psicópata y drogadicto", Vicky Xipolitakis fue vista de la mano de José Ottavis

Desde que se separó de Javier Naselli en 2019, poco se sabe de la vida amorosa de Vicky Xipolitakis. Según había explicado la propia vedette en varias entrevistas, el plano sentimental lo dejó de lado para dedicarse a pleno a la crianza de su hijo, Salvador Uriel. Pero este viernes, Majo Martino lanzó una noticia explosiva al confirmar que la mediática se habría reconciliado con José Ottavis, el ex diputado con el que mantuvo una relación durante 2016.

Antes de dar detalles de esta eventual reconciliación, recordemos el pasado romántico de la pareja. En 2016, Ottavis dejó su costado político cuando comenzó a salir con la siempre polémica Xipolitakis. Pero la relación no prosperó y tras la ruptura, la mamá de Salvador Uriel lo acusó de haberle sido infiel y de sufrir una gran adicción a la drogas.

Fue dos años más tarde y cuando estaba embarazada de 24 semanas de Salvador Uriel, que se filtró un audio donde la Griega destroza al ex diputado del Frente Para la Victoria (FPV) y lo culpaba de haber dinamitado la pareja por su “enfermedad”. En el material, la modelo señala que el dirigente político hizo todo para perderla. "No es que hay que ser positivo, hay que ser coherente. Yo psiquiátrica no soy", decía Vicky.

Y seguía: "Puedo apostar y trato de mejorar un montón de cosas porque de mi parte real había amor sano. Si me mudaba era porque iba a cargar una mochila, para ver si lo podía curar y empezar a construir una familia. Del otro lado no recibí nada más que dolor. El amor no lastima. Tiene cosas que no son de convivencia. Está tan quemado que hace que trabaja. Empezó la crisis y le empecé a decir de todo: drogadicto de mierda, de todo”.

En su descargo, Vicky detallaba que Ottavis “se cag...” en ella y aseguraba que la relación terminó de la peor manera. “Ojalá se deje de drogar, para que no se mate. No quiero saber más nada. Voy a hacer mi vida, lo que se me cante el oj... Si lo quieren, que lo ayuden para que se deje de drogar porque ya le sale sangre de la nariz, vomita sangre”, manifestó en aquella oportunidad.

Y sentenció, lapidaria y sin filtro: “Y si no, que se mate. A mí me da lo mismo Ottavis. Es un traidor, psicópata, manipulador. No puede ni con él. Está arruinando hasta la educación de su hijo. No puede hacer feliz a ninguna persona que tenga a su lado. No tiene mal corazón, pero todo lo que hace es de mal tipo".

Lo cierto es que, al parecer, el tiempo curó las heridas y este viernes en Los Ángeles a la mañana revelaron que ambos fueron vistos de la mano en un reconocido restaurante. "Fueron a cenar a un restaurante de Palermo, a una parrilla muy linda y muy conocida. Ella fue a la caja y dijo 'mándenme una cajita con vinos. Él pago la cuenta, ella se llevó la cajita. Pero estamos hablando, decís vos, Majo, ¿de la reconciliación? Porque estuvieron de la manito", contó Ángel de Brito.

A su turno, la panelista se animó a afirmar que la mediática y el político estarían dándole una nueva oportunidad al amor: "Sí, estaban de la manito, tipo novios. Hay que ver si es un touch and go o no". "Según nos confirma Majo Martino, están reconciliados, por lo menos se terminó la batalla que tenían. No sabemos todavía si son pareja o no, pero hicieron las paces Vicky Xipolitakis y José Otavis", concluyó De Brito.