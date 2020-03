Después de violar la cuarentena e irse a Esquel, Tinelli se siente "sensibilizado" por el aislamiento

Luego de la polémica que se generó por su partida a Esquel, Chubut, en un avión privado violando la cuarentena obligatoria, el conductor Marcelo Tinelli posteó una story en donde se manifestó “sensibilizado” por lo que le toca vivir en el aislamiento.

“Uno se sensibiliza con todo esto y empieza a recordar cosas de su vida. La cuarentena me pone muy sensible y enseguida aparece mi viejo. Lo recuerdo trabajando en su florería. Se llamaba La Orquídea, en Bolivar”, comenzó diciendo recordando a su padre Hugo Tinelli. “En esta noche de cuarentena recuerdo también a mi mamá. Se llamaba María Esther. Le decían Chiquita. Era maestra. Y se me vienen las imágenes de cuando la ayudaba a corregir las pruebas de sus alumnos”, afirmó.

Ante las críticas por su viaje a Esquel, Tinelli se defendió diciendo que tenía domicilio en esa localidad desde el año 1998 y luego hizo una donación de USD 2.000 a una inactiva solidaria de la zona. El conductor se encuentra en la Patagonia junto a su mujer, Guillermina Valdez, su hijos Candelaria, Francisco y Lorenzo, más los hijos de su esposa. Quien no viajó a Esquel fue la mayor de los Tinelli, Micaela.

La polémica por el viaje de Tinelli se dio debido a que cuando lo hizo se encontraban, todavía sigue así, prohibidos los viajes de mediana y larga distancia dentro del país. Cuando llegó al aeropuerto de esa localidad fue filmado por medios locales con los que incluso tuvo dialogo.

"Entendí, después de hablar con el gobernador y las autoridades, que no había ningún tipo de problema. Sentía que mi familia estaba bueno, así como hay gente que se fue al country en Buenos Aires para pasar este aislamiento, nosotros podíamos estar en esta casa. "Estamos ante una guerra bactereológica difícil de detectar cuáles serán las consecuencias. Lo vivo con mucha preocupación, es un tema mundial, hay buenas medidas tomadas desde el Gobierno nacional, evaluando cómo se ha movido el mundo", agregó Tinelli al ser consultado sobre los motivos de su viaje en plena cuarentena.

"Una vez cumplamos las leyes en la Argentina. Si la autoridad dice, por ley, porque sacamos un DNU, no es un hecho arbitrario del presidente, si sacamos un Decreto de Necesidad y Urgencia diciendo 'todos se quedan en su casa', nadie debe salir de su casa”, afirmó al respecto el presidente Alberto Fernández que antes de criticar el accionar de Tinelli dijo que no “conocía bien” el caso del conductor.