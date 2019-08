Después del garrochazo, trascendió el contrato por $10 millones de Federico Andahazi con la TV pública

Tras la derrota del Gobierno en las PASO el escritor y conductor radial Federico Andahazi salió el domingo pasado a cuestionar al oficialismo en el programa hasta entonces oficialista La Cornisa, conducido por el periodista Luis Majul. Después de eso, borró de su cuenta personal todos los tweets en los que criticaba al kirchnerismo, y en medio de dudas y especulaciones, las cosas se complicaron mucho más para él porque trascendió una información que no lo dejó muy bien parado: por la segunda temporada de Vas a viajar en mi sidecar, la cual tendrá solo nueve capítulos, la TV Pública debió gastar 10 millones de pesos.

Aunque en las últimas horas él lo negó categóricamente en sus redes sociales, lo cierto es que el dato finalmente fue confirmado por Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMCP).

El escándalo con el escritor comenzó durante el fin de semana, cuando estuvo de invitado en el programa de Luis Majul y sorprendió a muchos al decir que el macrismo había perdido las elecciones por la mala política económica que habían llevado a cabo. "Vos no podés empezar un año electoral aumentando tarifas y lo digo pensándolo como no hay que pensarlo que es desde el punto de vista del puro interés y la conveniencia. Arrancaron aumentando tarifas y las naftas no sé cuántas veces. O sea, estaban perdidos. Y efectivamente las encuestas siguientes a esos aumentos fueron catastróficas", sostuvo.

Además, el autor de El anatomista, señaló que Jaime Durán Barba y Marcos Peña habían sido los que, sin querer, habían logrado el mal resultado en las PASO.

Este cambio de parecer llamó mucho la atención de algunos usuarios de Twitter, quienes comenzaron a especular con los motivos por los que Andahazi había decidido criticar al Gobierno. Debido a esto, y cansado de los malos comentarios, el conductor borró la mayoría de sus tweets, excepto los que promocionan su último libro, La matriarca, el barón y la sierva.

En la mayoría de sus mensajes en esa red social, el escritor solía emitir comentarios contra el kirchnerismo y contra gran parte de los integrantes de la fórmula del Frente de Todos, pero por alguna razón, a principio de semana decidió borrarlos y puso privacidad en su cuenta personal.

Después de esto, el miércoles desde Página 12 confirmaron que el escritor regresará a la TV pública con la segunda temporada de Vas a viajar en mi sidecar, aunque el dato más llamativo es que por la serie documental, Contenidos Públicos Sociedad del Estado (CPSE) pagó 10 millones de pesos.

A pesar de que la semana pasada Hernán Lombardi, titular del CPSE, lanzó un "plan de austeridad", parece que la serie queda afuera de esta decisión, debido a que ya fue grabada, aunque todavía no tiene fecha de emisión. Durante el 2017, el producto logró un rating promedió de 0,6 puntos, pero a pesar del bajo número, en marzo de este año se aprobó su continuidad por 10 millones de pesos por un total de 9 capítulos de 48 minutos, lo que se traduce en 1.151.117,85 millón de pesos por episodio.

En medio del escándalo, Andahazi decidió salir a poner paños fríos, y en sus redes sociales negó que estos datos fueran ciertos. "Es una fake news de principio a fin. Es una información completamente falsa", sostuvo, e incluso en comunicación con el programa Intratables, ayer a la noche aseguró que hasta ahora no cobró "un solo centavo" y que trabajó en la serie "sin contrato". Además, manifestó que le llama mucho la atención que se filtrara un supuesto contrato justo cuando criticó al Gobierno.

A pesar de la desmentida, hoy Página 12 confirmó que el propio Lombardi admitió que la información es verdadera, y que incluso el contrato fue aprobado mediante el directorio de Contenidos Públicos Sociedad del Estado (CPSE).