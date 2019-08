Después del rumor que aseguraba que Vicuña extrañaba a Pampita, salió la China a responder: qué dijo

En los últimos días surgió un rumor muy fuerte que aseguraba que Eugenia la "China" Suárez y Benjamín Vicuña estaban en crisis y que el actor chileno incluso había abandonado la casa que compartían. Sin embargo, esta tarde la actriz de Argentina Tierra de Amor y Venganza decidió romper el silencio, y en medio de un mar de dudas, aseguró que no está separada y que las cosas entre ella y su pareja están bien.

La primera versión que trascendió sobre la supuesta separación fue dada a conocer el domingo pasado por el periodista Daniel Gómez Rinaldi en el programa Implacables, de Canal 9. En ese entonces, ninguno de los protagonistas salió a hablar del tema, y el rumor se volvió mucho más importante este jueves, cuando Marcela Tauro contó en Intrusos que la "China" le había encontrado a Vicuña un mensaje de Carolina "Pampita" Ardohain en su celular.

La panelista aseguró también que el artista tiene tres celulares, y que en uno de esos la mamá de Rufina y Magnolia habría encontrado una conversación entre el chileno y su ex, en el que él le decía que extrañaba la vida familiar junto a ella. Según Tauro, vecinos del barrio privado San Jorge, donde ella dijo que vive la pareja, habrían escuchado una fuerte discusión entre ambos, lo que provocó que Vicuña abandonara la casa familiar.

Aunque algunos días atrás el actor aseguró que se casará con su novia para celebrar la vida, lo cierto es quien verdaderamente habló de la supuesta separación fue la propia Suárez, ya que esta tarde subió varias historias a su Instagram para aclarar la situación.

"Les quiero contar como me siento porque muchos me están preguntando cómo estoy. No iba a contestar porque era una versión aislada de una periodista que está bastante ensañada con el género femenino y particularmente conmigo, y como se fue agrandando, la verdad es que no tenía ganas de callarme", dijo la ahora rubia en referencia a la periodista Marcela Tauro.

Además, explicó que cuando era más chica solía callarse y esconderse porque no sabía cómo manejarse, pero que ahora había crecido y tenía ganas de salir a hablar. "Hubo una versión hace varios días que decía que nosotros le alquilábamos la casa a un actor en un barrio y que los vecinos escucharon gritos, pero hace dos años no vivimos más en esa casa", aseguró, y aclaró que ella no suele revisar el teléfono de su novio, porque tampoco le importa mucho lo que hagan los demás con su vida.

"Soy una mujer muy segura de mi misma, estoy en un muy buen momento, donde me siento muy bien, más grande, entonces quería aclararles eso para que se queden tranquilos que está todo bien", sostuvo, y en el final del descargo le habló directamente a Tauro, y le recriminó que la había llamado, y que la panelista no la había querido atender porque no tenía batería.

Ante esta acusación, esta tarde la periodista le contestó a la "China", y aseguró que la actriz nunca la llamó, ni tampoco le mandó mensajes. Del mismo modo, le aclaró que no es para nada machista, y le dijo que mejor se fije quién de su entorno dejó filtrar la información a la prensa.

"Fijate en tus amigas, tu entorno, porque ¿de dónde vino la versión? Yo que vos averiguaría en tu entorno y en el de tu pareja", aseguró, y por último sumó: "Lo único que digo es que no miento, porque a mi no me llamaste, batería tengo todo el tiempo, porque siempre lo cargo. Incluso cuando estoy peleada con alguien siempre respondo, si mentís en eso, tenés que mentir en todo entonces".