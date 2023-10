"Desquiciado, peligroso y violento": Lamothe fulminó a Milei y le pidió al pueblo "que no lo vote"

A mediados de agosto, Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza, se sentó en el programa que conduce Baby Etchecopar por la señal A24 como parte de una “gira” por los medios que había iniciado después de los buenos resultados que logró en las PASO, y sin ponerse colorado habló de las medidas que pretende tomar si gana las próximas elecciones, entre ellas, el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

De hecho, durante aquella velada el libertario cargó contra un grupo de actores y advirtió: “Toda la mentira que están armando ese grupo de actores, muy alineados con el kirchnerismo… Dicen hablar de derechos y en realidad de lo que hablan es de privilegios. Nosotros no estamos en contra de los derechos, nosotros estamos en contra de los privilegios. Cuando empezás a rascar, encontrás que esos actores o artistas cobran fortunas del estado”.

Y cuando el conductor le preguntó si su intención era "hacer una auditoría del INCAA”, el candidato de LLA contestó: “Lo vamos a cerrar, igual que la Televisión Pública, igual que Télam... genera déficit. Si genera déficit, es porque vos no generás (SIC) un producto apetecible para el mercado. En condiciones normales no deberías existir, tendrías que quebrar. Y si no quiebra, es porque justamente está financiada por un subsidio, por eso de alguna manera alguien lo tiene que pagar”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Con los dichos de Milei aún dando vueltas por su cabeza, Esteban Lamothe no lo dudó y le pidió directamente al pueblo argentino: "No tiene que ganar, no lo voten, no lo hagan”. “No estoy consumiendo mucho lo de las elecciones y cuando veo imágenes de Milei no me dan ganas de escuchar, tiene un tono un poco violento que no me gusta, entonces me cuesta”, dijo el actor en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

Decepcionado por el resultado de las PASO (Milei se impuso en 16 de los 24 distritos del país), Lamothe opinó que "no tiene que ganar" el libertario. "No voten a Milei, no lo hagan, nada más, es lo único que le puedo decir al pueblo argentino. Tiene unas formas horribles y es un asco como se maneja, como insulta, ya eso es difícil conectar con alguien tan violento”, remarcó el actor.

Y sumó: “Lo que propone es un disparate total y que es un peligro, al mismo tiempo quiero entender y escuchar a las personas que lo votaron que también están podridos que hace años que la cosa no va para atrás ni para adelante con los que pasaron, y en ese contexto aparece Javier Milei, una persona desquiciada que dice que estos no tienen que estar más, yo traigo algo distinto”.

Si bien aclaró que "no" le interesan las propuestas del candidato de LLA, el actor remató: “Es un asco y una persona desquiciada. Evidentemente estaba el territorio allanado para que aparezca un personaje así y eso es culpa de como nos hemos manejado estos últimos 30 40 años, y estoy hablando de todos los gobiernos, entiendo que hay gente que está desesperada pero es un peligro votar a un tipo así”.