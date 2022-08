¡Desquicio total! Se desnudó en el Obelisco y llevó de "urgencias" a su teclado en silla de ruedas

Una vez más, Denisse Romano volvió a utilizar su cuerpo como una herramienta de protesta y se ganó elogios y, claro está, críticas, por igual. Y es que a pesar de las bajas temperaturas (lógicas del invierno), la joven artista recorrió la histórica avenida 9 de Julio completamente desnuda para, de alguna manera, reclamar contra la industria de la música, el abuso del auto-tune y la falta de oportunidades para aquellos artistas que realmente "saben" cantar.

Denisse se hizo mediáticamente conocida hace casi una década gracias, primero, a su devoción por la música y a algunas apariciones en la televisión. De hecho, la artista callejera de la calle Florida durante estos años se convirtió en Endorser de Yamaha Latinoamérica (2017), en 2018 llamó la atención de Marcelo Tinelli y tuvo dos presentaciones en "ShowMatch", en el 2020 fue convocada como banda soporte por el artista español Manuel Carrasco y tocó junto a Ciro y Los Persas en su presentación en 2021. Pero ahora, se puso al hombro una lucha que para muchos puede llegar a ser algo absurda, pero que para ella significa un antes y un después en su carrera.

Además de superar las 100.000 reproducciones en distintas plataformas con su disco "Volar Despierto" y gracias a su tema "Donde Están las Noches", Denisse cobró gran relevancia esta semana -una vez más- a raíz de otro jugado reclamo: se desnudó frente al obelisco y recorrió la avenida 9 de julio llevando consigo un órgano sobre una silla de ruedas. "Sigo en plan salvar la música toda por humanos y compuse un tema con ese órgano que está en la silla de ruedas", le explicó a BigBang una vez que las imágenes comenzaron a viralizarse. Vale remarcar que además de su lucha, la joven aprovechó la oportunidad para presentar su nuevo tema llamado "Joven a vieja".

Lo hizo de una manera llamativa: en el Obelisco, desnuda y "llevando de urgencia" a su instrumento musical en una silla de ruedas simbolizando que "la música compleja y tocada por seres humanos se esta muriendo, y hay que revivirla". "Están perdiendo sensibilidad, por que al fin y al cabo lo que importa son los números. Voy a seguir haciendo la música que me hace feliz, voy a decir en mis letras lo que quiero decir. Voy a seguir siendo fiel al público que me elige a mi y a mis canciones todos los días", le aclaró a este portal. Cabe destacar que esta no es la primera protesta jugada de Denisse. De hecho, es la tercera, ya que se desnudó en la calle Florida y en el subte reclamando por lo mismo.

La primera vez que se desnudó ante decenas de personas fue en la calle Florida, cuna de su arte, en protesta contra la industria de la música. "Es mi voz y la voz de miles de artistas luchando en un medio hipócrita", había asegurado al cuestionar el uso del auto-tune y mientras le hacía "RCP" a su guitarra. Aquellas imágenes trascendieron y se convirtieron en noticias en Uruguay, Chile o Perú. Al igual que en esta última oportunidad, aquella vez también aseguró que buscaba "resucitar a la música". Lo cierto es que la compositora y multi instrumentista compartió su reclamo en las redes sociales y durante una entrevista íntima con BigBang, afirmó: "Cada uno puede usar el Auto-Tune como quiera",

Y agregó: "Yo lo uso en el estudio y no en vivo. No doy un show con entradas y canto con Auto-Tune porque sería como una estafa no hacer ni el esfuerzo de afinar, ni que hablar de tocar un instrumento que ya casi ni se requiere como antes. Pero el mundo se abrió de repente para un montón de personas que no son cantantes gracias a una herramienta. En vez de ser usada por una persona, la herramienta usa a la persona. La tecnología avanzó a un nivel que ya no se necesita talento". La segunda vez que se puso como Dios la trajo al mundo frente a un numeroso grupo de personas fue días después de su revolucionaria protesta en Florida, aunque esta vez eligió la línea del Subte D para deambular desnuda.

De acuerdo a la cantante, se trata de una protesta "a favor de los músicos" y en contra del "juego sucio" o "injusto" que propone la industria. "Que los músicos tengamos que estar compitiendo con gente que no canta, que no toca y de las cerradas de camino. Me da vergüenza y calor. No está mal que haya gente que por ahí quiso cantar, Auto-Tune y llegue a lugares inesperados, pero si esa persona va a ocupar un lugar que de verdad lo merece un músico es injusto. Para que la gente entienda qué es la herramienta, es como si al lado de un jugador de fútbol, que entrena, come de cierta manera para poder rendir, le pongan a un pibe con piernas mecánicas y que no tiene margen de error". explicó.

Para Denisse, aquellas personas que utilizan este procesador de audio para enmascarar sus errores o distorsionar su voz no deberían tener el lugar que hoy ocupan en la escena musical. "Si vas a poner a una persona que no está haciendo ni dos dedos de esfuerzo para afinar porque le está afinando una máquina, para qué mierda se esfuerza el de al lado. Igual no es en contra de esa gente que lo utiliza, sino de la industria de darles ese lugar, reemplazar el lugar o desarrollar artistas porque tienen seguidores o porque son youtubers. Ya no se busca un talento, alguien que pueda dar un mensaje profundo, que se viene rompiendo el culo, sino al facilismo de que como tiene seguidores adentro", sostuvo.

Las repercusiones sobre el nuevo y reiterado desnudo de Denisse fueron muy dispares. De hecho, algunos cuestionaron su actitud, la tildaron de "ridícula" y criticaron que use su cuerpo para trascender afirmando que es el público en definitiva el que elige qué consume y qué no. Mientras que otros fueron mucho más cautos y señalaron que las personas no son las que eligen qué consumir, sino que ers la industria la que determina eso. "Estamos metidos en un sistema que todo el tiempo te pone trabas. Soy partidaria de ser honesta y real, ser lo menos hipócrita y no mentirme a mi misma porque yo en algún momento pensé en volcarme al reggaetón. Pero la verdad es que sin el Auto-Tune es muy difícil cantar en vivo rapeando", cerró.