Revelan detalles de la relación "secreta" del Polaco con Gianinna Maradona

Fueron muchas las versiones a través de los años que vincularon sentimentalmente a Ezequiel Iván López Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, y a Gianinna Maradona. De hecho, a comienzos de este año se filtraron unos chats de la ex del cantante, Valeria Aquino, en donde lo acusa de haber mantenido un romance con la hija de Diego Maradona, cuando ella estaba en plena crisis de pareja con Sergio "Kun" Agüero.

En este marco, Marcelo Polino -actualmente es el encargado de contar las intimidades de los participantes de MasterChef Celebrity- reveló detalles desconocidos del romance secreto que mantuvieron El Polaco y Gianinna. Al hablar de Claudia Villafañe en su visita a Cortá por Lozano, el periodista deslizó: “Ella hizo grupete con el Turco García y el Polaco. Me pregunto ¿de dónde viene esta amistad?”.

Fue entonces que, muy atenta, Vero Lozano le preguntó: “¿Fue suegra del Polaco?”, a lo que el periodista de espectáculos respondió contundente: “Fue casi suegra del Polaco. Salió con Gianinna en su momento. Se ocultaban. Nunca se llegó a blanquear la relación”.

“Todos cuentan que se conocieron en una fiesta donde él fue a cantar y ahí se pasaron los teléfonos. Ahí se conocieron y empezó esa relación”, agregó Polino. Si bien nunca fueron confrmados, los rumores de fomance entre el musico y la hija del Diez se instalaron en 2015.

En aquella oportunidad, El Polaco le dedicó el tema “Amiga”, por entonces su nueva canción. “Comprende que mi ex mujer hoy vive con quien fuera tu marido”, decía el estribillo de la canción en clara relación a la relación de Karina “Princesita” Tejeda y el delantero de Manchester City.

La historia de amor entre los dos habría comenzado en junio de 2015. En ese momento, Giannina rechazó públicamente estar saliendo con el cantante mientras que el “Polaco” aclaró que la hija menor de Diego Maradona era sólo una “amiga”.

“Nosotros nos separamos en octubre, pero ella cuenta que empezaron a salir en junio. Sergio me cagó durante tres meses”, había confesado Giannina al tiempo que recordó que el “Kun” y la “Princesita” se conocieron con ella adelante: “Él todavía estaba conmigo cuando ella cantó en Porto Soho”.

La amistad entre sus ex, como la canción, entonces, no nació de una casualidad. En enero de este año se filtraron unos chats del cantante con su ex pareja, Valeria Aquino, en los cuales el artista le reclama a la mamá de su hija por haber salido con Sergio "Kun" Agüero.

En esa conversación, la que aparece también es Barby Silenzi, la actual pareja de El Polaco que espera además una beba de él, y es nombrada además Gianinna Maradona, con quien el artista salió en secreto durante algunos meses.

Según se pudo leer en las capturas, el artista de la movida tropical le escribió a Aquino para reclamarle por una relación pasada con el jugador de la selección argentina. "Cuando estuviste con él, ¿te pensás que no dolió?", le escribió El Polaco a su ex.

Pero ella le aclaró que actuó con total libertad, como lo hizo él también cuando salió con Gianinna Maradona. "Cuando estuviste con la Maradona, ¿te pensás que no me dolía? Es la hija de Diego, me decías, y yo era nadie para vos", contestó la morocha

Lo cierto es que con esta conversación, Aquino deja al descubierto la existencia de una relación que, incluso, fue en paralelo a su vínculo amoroso con El Polaco, quien actualmente se encuentra en pareja con Barby SIlenzi.