Detuvieron a Blake Jenner, uno de los protagonistas de Glee: las otras tragedias que rodean al elenco

Glee fue una comedia musical juvenil que se convirtió rápidamente en un éxito que le permitió ser emitida desde el 19 de mayo de 2009 al 20 de marzo de 2015. La ficción contaba las historias de varios adolescentes en la secundaria William McKinley High School en la ciudad de Lima, Ohio, y se centraba sobre todo en aquellos que integraban el club del coro de ese colegio bautizado como "New Directions".

A base de buenas interpretaciones y una acorde calidad musical, la primera temporada de la serie creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan fue nominada a diecinueve premios Emmy, cuatro Globo de Oro y seis Satélite, entre otros, entre los que se incluye el Globo de Oro de 2010 a la mejor serie - comedia o musical -y los premios por Jane Lynch, Neil Patrick Harris y la dirección de Murphy por el episodio piloto.

Pero lo cierto es que desde hace un tiempo que los fanáticos y, sobre todo, los usuarios de las redes sociales creen que esta tira está "maldita" debido a los trágicos episodios que sufrieron los actores que dieron vida a los protagonistas: casos de suicidio, drogas, abuso, racismo, posesión de pornografía infantil, hasta violación, desaparición, violencia de género y la reciente detención de Blake Jenner son alguno de los ejemplos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El actor de 29 años, recordado por su papel de Ryder Lynn, fue arrestado y acusado de manejar bajo los efectos del alcohol el último sábado en la ciudad de Burbank, en Los Ángeles, California. Sin ir más lejos, no se detuvo en un semáforo en rojo y fue detenido en un control policial, donde comprobaron que conducía con alcohol en sangre. Según precisó la revista estadounidense People, fue liberado ese mismo día y deberá comparecer ante el tribunal de California.

En 2019, la actriz Melissa Benoist había contado que había sufrido violencia de género durante su relación con Jenner. Sin nombrarlo, había dicho: "Aprendí lo que se siente al ser inmovilizada y abofeteada repetidamente, golpeada con tanta fuerza que sentí que me quedaba sin aire, arrastrada por el pelo por el suelo, golpeada en la cabeza, pellizcada hasta que se me rompía la piel, estrellada contra la pared, ahogada".

Meses más tarde, el actor admitió las acusaciones en un comunicado y pidió disculpas: “Hay muchas cosas que desearía haber hecho de manera diferente; y mientras deseo que se alivie el dolor que sufrimos a lo largo de nuestra relación, no volveré a cometer los mismos errores nunca más”. Pero el caso de Jenner no es el único y sobre el elenco de Glee pesa un historial de muertes y fracasos que hace pensar que existe una maldición sobre ellos. Aquí un pequeño repaso.

Cory Monteith (Finn) murió en 2013 por una sobredosis

El caso de Cory Monteith es el más emblemático. Fue desde el estreno de Glee uno de los rostros más reconocibles del programa y, sin duda, uno de sus personajes más queridos. Sin embargo, su imagen de estilo de vida saludable chocó con la realidad el 13 de julio de 2013 cuando falleció producto de una sobredosis. Luego de su muerte, se conoció que tenían un problema de adicción de larga data.

Mark Salling (Puck) se suicidó en el 2018

Mark Salling era el "chico malo" de la secundaria y su papel pasó los límites de la pantalla. La vida privada del actor era un cúmulo de rumores sobre conducta inapropiada e, incluso, tuvo denuncias por abuso sexual. En 2013, Salling fue acusado de agresión sexual por Roxanne Gorzela, su pareja por entonces.

La acusación llevó a descubrir una serie de situaciones confusas y violentas, que incluyó un testimonio de la hoy desaparecida Naya Rivera sobre su comportamiento errático y violento. Pero lo peor estaba por llegar: en 2015 fue acusado formalmente de poseer alrededor de 50.000 imágenes y 600 vídeos de pornografía infantil. Se trató de un shock público y un momento de especial dureza para el elenco, que se había definido por años como “una familia unida”.

El 30 de enero del 2018 y en pleno trayecto hacia un juicio en el que podría haber sido condenado a décadas de prisión, Salling se suicidó ahorcándose a orillas del río Sunland (Los Ángeles). Tenía 35 años.

Lea Michele (Rachel), depresión y problemas psiquiátricos

Gracias a Glee, la actriz Lea Michele se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión estadounidense, mucho más cuando su romance en televisión con Finn (Cory Monteith) se convirtió en una de las relaciones más conocidas y visibles del mundo del entretenimiento. No obstante, después de la muerte del actor la joven sufrió durante años de un duro cuadro depresivo y ha tenido distintos problemas de salud psiquiátricos.

A los rumores sobre su incapacidad para encontrar trabajo, se sumó su caída en desgracia en el ámbito musical. Tanto su disco Louder (2014), como Places (2017) resultaron un fracaso y, de hecho, condenaron su carrera como solista. Aunque su pasos como actriz parecían encauzarse de nuevo gracias al éxito de su participación en Scream Queens, en los últimos meses la actriz ha sido el centro de críticas, ataques y un sonado rechazo mediático debido a las denuncias en su contra por racismo y violencia en el set de filmación. Ahora se reflotaron los graves altercados que sostuvo con Naya Rivera, quien insistió en más de una ocasión que Michele “no quería compartir el protagonismo”.

Melissa Benoist (Markey) y su violenta relación con Blake Jenner (Ryder)

En 2016, la actriz Melissa Benoist fue la invitada de honor al Tonight Show de Jimmy Fallon. Tenía un ojo hinchado y una extraña expresión de cansancio. Cuando Fallon preguntó sobre lo ocurrido, la actriz sonrío y explicó un extraño incidente: “Mi perro no paraba y me hizo tropezarme, me caí por las escaleras y me choqué contra una maceta y ahí me golpeé el ojo”.

Hubo algunos comentarios en redes sobre lo inverosímil de la versión, pero al final la actriz insistió en que era feliz en su matrimonio con Blake Jenner. En 2019, Benoist finalmente admitió lo ocurrido en un escalofriante post de Instagram: “Aprendí lo que se siente al ser reducida y abofeteada de forma repetida, golpeada con tanta fuerza que sentía que me faltaba el aire, arrastrada por el pelo por el suelo, golpeada en la cabeza, pellizcada, estrellada contra la pared, asfixiada…”.

Becca Tobin (Kitty Wilde) y el infarto que mató a su prometido

Aunque Becca Tobin llegó apenas a la cuarta temporada de Glee, su nombre también está incluido en la extraña sucesión de sucesos trágicos que persigue a la serie: el prometido de la actriz Matt Bendik murió el 14 de julio del 2014 después de sufrir un infarto, al parecer provocado por un agudo caso de estrés.

Bendik era dueño de una discoteca y nunca había presentado síntomas cardíacos hasta entonces, aunque se comentó que la ampliación del local que regentaba, le produjo un grado de estrés suficiente como para provocar un problema coronario.

Nancy Montes (Asistente de producción) se suicidó en 2014

En 2014 la hermanastra de Julia Roberts y parte de los créditos detrás de cámara del programa, Nancy Montes, se suicidó debido a un grave caso de depresión. Montes fue encontrada muerta en su bañera y dejó una larga carta de suicidio, en la que acusó a Roberts de haberla hostigado y al resto de su familia de empujarla a su muerte. “Mi madre y mis supuestos hermanos no merecen obtener nada de mí, excepto la certeza de que fueron ellos quienes propiciaron la depresión más profunda que he tenido que afrontar en mi vida”, explicó.

Naya Rivera, la búsqueda de su cuerpo y la conformación de su fallecimiento

Era el más reciente de los casos. Naya Rivera fue buscada intensamente por la policía del estado de California en un lago al norte de la ciudad de Los Angeles en donde se cayó, según los reportes. Si bien su familia tenía esperanza de que aparezca con vida, las autoridades dieron por sentado que falleció y destinaron los recursos a la búsqueda de su cuerpo, el cual fue hallado cinco días después.

El 8 de julio de 2020, Rivera desapareció en el Lago Piru, un embalse artificial en el Bosque Nacional Los Padres en el Condado de Ventura, en California. Su hijo, de por entonces cuatro años, fue encontrado durmiendo con un chaleco salvavidas en el bote que habían alquilado, y también se encontró un chaleco salvavidas para adultos en el bote.

El Departamento del Sheriff del Condado de Ventura suspendió la operación de búsqueda y rescate esa noche, pero anunció su intención de reanudar los esfuerzos de búsqueda y rescate al día siguiente.​ Su cuerpo fue encontrado cinco días después, el 13 de julio y fue declarado su fallecimiento por ahogamiento. La noticia se dio a conocer mediante una conferencia de prensa por parte del departamento de polícia del Condado de Ventura.

La actriz y cantante murió salvando la vida de su hijo al utilizar la fuerza que le quedaba para llevarlo de regreso al bote; sin embargo, no le fue posible salvarse.​