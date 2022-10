Detuvieron a "Despre", el nuevo novio de Tamara Báez y "rival" musical de L-Gante

No importa el día, el momento ni el lugar. L-Gante o su entorno siempre están vinculados a algún escándalo. Está vez, la protagonista de esta historia es Tamara Báez, la ex del músico y madre de su hija Jamaica. O, mejor dicho, el gran antagonista es Javier Gustavo Desprebiteris, más conocido Despre y famoso en las últimas semanas por su flamante relación con la joven ex pareja del intérprete.

Resulta que Despre fue detenido en la madrugada de este martes luego de que intentara ingresar a un boliche del partido Tigre con un arma de fuego. "Detuvieron al novio de la ex de L-Gante: quiso entrar a un boliche con un arma. Ocurrió en 'Cherry', un local bailable en Tigre. A Javier Desprebiteris le secuestraron una pistola 9 semiautomática", informó el periodista Mauro Szeta a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo al parte policial, el nuevo novio de Tamara fue aprehendido luego de que "intentara ingresar al boliche antes mencionado junto a un grupo de personas" con una pistola semi automática marca Bersa, calibre 9 milímetros, serie L9917B, con cargador y 17 municiones que estaba "escondida entre sus prendas". De acuerdo al informe hecho por la Superintendencia de Seguridad Regional AMBA Norte I EPDS Tigre, ni Despre como su arma tienen "impedimento legal".

Vale remarcar había ido a bailar al mencionado boliche ubicado en la Colectora Este de la Panamericana al 27739 junto a su novio, luego de que éste le cocinara unos "ravioles". El Despre es el nombre artístico de Javier Desprebiteris, uno de los referentes RKT que interpreta hits como "Anti Sapo RKT" y "Vacilón Fumeteo". Es de Lomas de Zamora y desde hace poco más de un año comenzó a cantar en este género.

Días atrás, en medio de su conflicto mediático con L-Gante y Wanda Nara, Tamara Báez se había animado a mostrarse en las redes sociales acompañada de el Despre. Incluso, se animó a responder algunas preguntas a través de su cuenta personal de Instagram: "¿Estás de novia o conociéndolo solamente?", le preguntó un seguidor. "Pasándola bien", respondió la "influencer" sin vueltas junto a un video en el que Desprebiteris estaba tocando su pierna.

Pocos minutos después, sin embargo, Tamara negó estar dándole "una nueva oportunidad al amor" . Semanas atrás, L-Gante le había dedicado un mensaje por el Día de la Madre y ella le contestó sin pelos en la lengua: “Metete el saludo sabés dónde, negrito”. Ambos mantienen una disputa judicial, mientras él estaría manteniendo un romance con Wanda Nara, aunque Mauro Icardi lo desmintió. Sin ir más lejos, el delantero acusó a ambos de "mentirosos".

Sobre el artista de la Cumbia 420 rige un bozal legal que le impide hablar de su hija o mostrarla en cualquier plataforma. A pesar de todo, le dedicó un sentido mensaje a la madre de su hija: “¡Feliz día para la mujer que me dio el honor de ser padre!”, le escribió. Pero la respuesta de Tamara fue casi instantánea: “Le está haciendo la vida imposible a la mujer que le cuida a su hija las 24 horas del día, pero ojo, le desea un FELIZ día. Tipo ridículo, machista y ordinario es este”.

La separación entre ambos se había conformado luego de que se filtrara un video donde se lo veía al artista salir de un hotel alojamiento junto a la bailarina Luli Romero. Tamara ya tiene muy clara su separación, e inclusive lo da a entender cada vez que puede en sus redes sociales. Ayer contestó preguntas de sus seguidores y dejó muchos mensajes filosos. Por ejemplo, ante el cuestionamiento de quién había tomado la decisión de separarse, escribió: "Yo estaba sola literalmente hace mucho y venía esperándolo, aguantando muchas cosas, muchas noches sola, para estar los tres juntos y para que ahora pase todo esto. Con el primer video que se hizo viral decidí separarme".