Detuvieron a un hombre que agredió a Brancatelli por redes: "Me amenazó con violar a mi hijo"

Las redes sociales así de activas que son y para la cantidad de funciones que pueden ser utilizadas, también son sumamente dañinas y donde lamentablemente, más se expresa el odio desmedido, la discriminación y sobre todo la violencia incontrolable. El martes por la tarde, mediante la emisión del programa donde forma parte, Diego Brancatelli expuso haber sido víctima de ciertas amenazas que no sólo dispararon contra él, sino también contra su hijo de siete años. “Lo vamos a violar”, le escribieron.

Según pudo detallar mientras se emitía Argenzuela, el periodista es víctima de la misma persona hace mucho tiempo atrás pero todos los límites se cruzaron cuando le enviaron una foto de su hijo amenazándolo con abusarlo sexualmente y no sólo eso, sino también quitarle la vida. No fue una vez, sino que fueron varias veces, por los cuales decidió plantar un freno y que el tema continúe mediante la justicia.

Fue de esa manera como el 28 de agosto se presentó en la comisaría más cercana a su domicilio, brindó los pocos datos que tenía de la cuenta que lo acosaba y amenazaba reiteradamente mediante mensajes de Instagram y rápidamente, los oficiales pusieron en marcha un operativo para identificar de quién se trataba la persona. Pasado un mes, dieron con su domicilio, lo encontraron y quedó detenido.

Según pudo relatar, en principio las agresiones caían sobre él, pero luego todo se atormentó al entrometer al pequeño de siete años en el medio y amenazarlo de manera tan grave como lo es una violación y hasta quitarle la vida, con un odio totalmente desmedido. Al hacer la denuncia y encontrarlo, el agresor quedó detenido y ahora resta saber cuál será su condena. “Lo encontraron en la casa y él no se negó. En su teléfono, tenía la cuenta de Instagram con la cual me enviaba mensajes perteneciente a un perfil trucho con un nombre y apellido inexistente”, relató.

Todos los detalles los brindó en el actual programa donde es el conductor, y en el mismo explayó todo tipo de detalles por lo sucedido e incluso hasta las imágenes. “Una de las últimas amenazas que he recibido. Una historia que no empieza hoy, pero esperemos que termine hoy. Esta amenaza, o una de estas amenazas, ‘te veo y te apuñalo un pibe’, no se puede tolerar. No se puede permitir. De ninguna manera se puede dejar pasar por alto. Esto viene ocurriendo hace al menos tres meses”.

Mientras contaba cómo fue el suceso, en la pantalla se mostraba la imagen que le habían comentado de su hijo, en la cual se veía al niño y debajo de eso, el comentario de la amenaza sobre lo que tenía planeado hacer. “En la foto de mi nene, de siete años, el agresor comentó: ‘lo vamos a violar’. Hoy puedo decir que el agresor está detenido”.

A la par, hizo referencia a cómo actuó la justicia en su caso y lo rápido que fue, que tan sólo en 40 días pudieron dar con la persona y hasta detenerlo aun sin saber su nombre y apellido. “Yo siempre he sido muy crítico de la justicia, pero en este caso y puntualmente esta unidad fiscal especializada en ciber delito en el departamento judicial de San Isidro, trabajó brillante y de manera eficaz y rápida. En menos de 40 días empezaron a investigar y terminaron con la detención en el día de hoy”.

Y continuó: “Le hicieron un allanamiento en su domicilio, le secuestraron el teléfono y tenía la cuenta activa con un nombre falso. No sé quién es, hasta hoy. Hoy ya sé quién es. A partir del nombre que lograron obtener, dieron hasta con el trabajo y ahora ya sé todo. Trabaja en el Hospital Austral de Pilar, su nombre y apellido es Gabriel Alejandro Jesús Starc. Lo investigaron y allanaron su domicilio. Él estaba ahí, no se resistió y reconoció que era él el que había amenazado a mis hijos. Ahora está preso”.

Aun así, su relato no culminó ahí. En su cuenta oficial de Twitter, posteó la imagen del agresor en cuestión siendo detenido por la Policía y lo calificó como “preso”. Allí mismo, escribió: “Preso. Amenazar no es gratis. Gabriel Starc pasó un límite, amenazó con apuñalar y violar a mi hijo de 7 años. “Amenazas anónimas agravadas por ser dirigidas a menores de edad”. Punto de partida. Para que no se vuelva a repetir”.