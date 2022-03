Deuda, fraude y una denuncia terrible: "Tinelli me debe 200 mil pesos y no me responde los llamados"

El horno no está para bollos y el presente de Marcelo Tinelli se vuelve cada vez más complicado. Una denuncia asegura que el conductor dejó de abonar su plan telefónico o, al parecer, está lejos de la cobertura de telefonía móvil porque ya son varios las protagonistas que optan por reclamar las deudas que el conductor mantiene con ellos a través de las redes sociales debido a que no atiende sus llamadas, no responde los mails o "les clava el visto" a sus mensajes.

A comienzos de marzo, Silvio Santander -que logró convertir a San Lorenzo en pentacampeón de la Liga Nacional en julio del año pasado, despidiéndose entre elogios y aplausos- le reclamó públicamente a Tinelli una deuda que el club mantiene con él a 10 meses de su salida. Aquel reclamo se sumó al de los jugadores Alex Pérez, Claudio Pereira, Jerome Meyinsse, Eric Dawson, Mathías Calfani, Justin Williams, Gani Lawal, Ramón Clemente, Donald Sims, y el agente de este último, Ben Pensack. Solamente teniendo en cuenta a estos jugadores que hicieron el reclamo correspondiente ante la FIBA, la deuda de Marcelo Hugo asciende hasta los 800.000 dólares sin tener en cuenta los 700 mil que le adeudan a Santander.

Pero parece que la crisis económica del "cuervo" de Bolívar va más allá del conflicto financiero que actualmente afecta a San Lorenzo. María Gabriela Tomassoni, mejor conocida por el apodo de "MaGa" y últimamente el de "Mamá Construye", se cansó y le hizo un contundente pedido al conductor de canal Trece: "Hola @cuervotinelli, los participantes de Hogar Dulce Hogar no cobramos aún ni los premios semanales, ni los premios diarios, ni los Kits de herramientas que ganamos trabajando en el programa. ¿Será que tendremos una respuesta satisfactoria a nuestros reclamos?. Su tuit, claro está, no tardó en viralizarse y sumó una gran cantidad de muestras de apoyo.

Recordemos que en épocas de vacas flacas, donde el rating no acompaña y la batalla por la audiencia es feroz, Tinelli decidió apostar en diciembre del año pasado a un nuevo reality show que en definitiva dio que hablar: Hogar Dulce Hogar fue el nuevo proyecto producido por LaFlia, la productora que fundó y presentó el conductor de ShowMatch en 2018 en medio del conflicto con el Grupo Indalo.

Las esperanzas estaban puestas en este programa luego de que la productora registrara varios fracasos televisivos. Fue así que llegó Hogar Dulce Hogar. Con la conducción de Eugenia Tobal, el reality de decoración, remodelación y reciclaje debutó el 6 de diciembre último con un piso de 4,9 puntos que le dejó "Match Game" -el programa que era conducido por Soy Rada y que también fue levantado por El Trece- y llegó a una marca máxima de 5,2.

Pero tenía la difícil misión de competir con las novelas de Telefe que ya son un clásico de las tardes y que, en definitiva, terminaron sentenciando su destino. Cada semana se enfrentaron dos equipos de cuatro integrantes, que recibían un desafío manual que tenía que ver con: reciclaje de elementos no convencionales, la reutilización de materiales, el reciclaje de muebles, la redecoración de un ambiente, etc.

Pero la gente no quedó enganchada y poco más de un mes después de su estreno, Suar optó por levantar el ciclo cuando tocó un piso histórico para el canal con apenas 1,8 puntos de rating. "Le reclamo a Marcelo Tinelli en las redes sociales por el incumplimiento del pago de los premios diarios y los kits de herramientas en el programa Hogar Dulce Hogar. Somos 40 los que participamos y reclamamos. Tenemos un contrato firmado que decía que íbamos a cobrar 90 días después cada participación, ya pasaron 120 y todavía estamos esperando poder cobrar algo. No pagaron nada y nadie nos responde", denunció Tomassoni en diálogo con BigBang.

A sus 50 años, "MaGa" es madre de cinco y abuela. Durante mucho tiempo trabajó como periodista especializada en tecnología, pero hace solo cinco años decidió cambiar de rumbo antes que la depresión y el estrés acabaran con ella: "Yo soy periodista especializada en tecnología. No soy arquitecto ni mayor de obra, pero hace cinco años dejé de trabajar en los medios para remodelar, reciclar y restaurar casas. Empezó como hobby, trabajando para una amiga, luego para una amiga de una amiga y, de repente, ya estaba encabezando mi propio emprendimiento de la nada. Me di cuenta de que era feliz con eso y renuncié a todos los trabajos que tenía en ese momento".

Hoy, en medio de la obra, con una pala en su mano y el teléfono en la otra para hablar con este periodista, afirma que le da cierta "vergüenza" reclamar que le paguen un trabajo que ya hizo y aclara que solamente a ella, LaFlia le debe un total de 200 mil pesos. "No responden a nuestros reclamos y cuando lo hace algún productor, nos dicen que nada tienen que ver con el tema de los pagos y que elevarán el reclamo. Particularmente, yo estuve cinco semanas en el programa y me deben más de 200 mil pesos. Es un número importante. Cada semana competíamos por vouchers de 40 mil pesos diarios, los cuales se repartían en el equipo. Es decir, cada uno recibía 10 mil pesos", explicó.

Además, detalló que también competían por kits de herramientas valuados en 25 mil pesos y por premios semanales, cuyo monto ascendía a los $200 mil ($50 mil por integrante del equipo integrado por cuatro participantes). "Participé cinco semanas y gané dos. Me deben los premios de $50 mil, cuatro kits de herramienta y cinco vouchers. Pero no solo me deben a mi, sino a todos los que concursamos. Hay una señora de 78 años a la que le deben 10 mil pesos. Ella es jubilada y para ella, es mucha plata. Estamos hinchados los huevos y lo que queremos es saber cuándo o en qué fecha nos van a pagar. Los plazos del contrato decían 90 días posteriores a la participación y ya pasaron", agregó.

Si bien aclaró que durante su estadía en el programa no tuvieron ningún tipo de problemas con la producción más allá de las arduas jornadas de grabación, destacó que ellos no son los responsables de que al programa le haya ido mal en audiencia y destacó que ellos deben cobrar por el trabajo hecho, más allá de que si el programa fue rentable o no en el rating. "Laburamos como perros en el programa. Construíamos cosas que son imposibles de hacer en una hora. Fuimos a hacer un trabajo, lo hicimos y no tenemos la culpa de que al ciclo le fuera bien o mal. A nosotros nos pagaban por participar, no por el rating", resaltó.

Y sumó: "No tuve contacto con Tinelli. Hoy lo arrobé en Twitter porque, de alguna forma, tienen que escuchar nuestro reclamo. Mandamos mensajes, los llamamos, les escribimos por mail y no nos respondieron. Yo soy una mina que agarra la pala todos los días, no me importa ser una estrella de televisión. Fui al programa porque me pareció súper piola mostrarle a las mujeres que se puede hacer esto sin importar la edad u otros prejuicios. Todos fuimos a trabajar, con las mismas ganas de mostrar lo que podemos hacer. Hemos grabado tres programas en un solo día y solo nos daban una botella de agua a pesar del calor. Hay gente que vino de Mendoza o de La Pampa pagando el pasaje de sus bolsillos y encima nos pelotudean".

Un poco frustrada, Tomassoni explicó que a sus 50 años le da "vergüenza" tener que reclamar un pago por un trabajo hecho en diciembre. "Estamos casi a fin de marzo y no vi un mango. Todos somos laburantes, a ninguno nos sobra la guita o somos personas del medio que queremos ser famosos. No sabemos hasta donde reclamar sin tener que recurrir a los abogados. Al tipo que le deben 20 mil pesos, un abogado le sale $25 mil y ya pierde dinero al reclamar por la vía legal. A partir de este reclamo, nos fuimos enterando que LaFlia y San Lorenzo tienen un montón de pagos sin hacer, como a jugadores o a las ONG que participaban del Bailando por un sueño. Me llegan casos de sueños que no cumplieron y se terminan cagando en todo. Ellos ganan guita porque no hacen esto por beneficio, generan auspiciantes y a la gente la dejan colgada. Ni los coaches o las maquilladoras del programa cobraron. A los productores los contrataban semana a semana o mes a mes y se quedaron sin laburo. Pero un chico que recién arranca como productor, no puede declarar que Tinelli le debe dinero porque no trabaja más en la televisión. A mi me da vergüenza, cuando le tendría que dar vergüenza a ellos", sentenció.