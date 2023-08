Deudas, despidos y el Bailando en la cuerda floja: "Tinelli echa gente y busca contratar a mitad de precio"

¿Arranca o no arranca? O mejor dicho.... ¿alcanza o no alcanza? A esta altura, Marcelo Hugo Tinelli le trajo más inconvenientes que soluciones a América TV y su peso en el canal, hablando mal y pronto, podría ser similar al de una pluma. Primero, el comienzo del Bailando por un Sueño que se reprograma todos los días, segundo, los trabajadores y la problemática con el Sindicato de la Televisión y ahora, ni siquiera pudo hacerse cargo como gerente de programación para ejecutar un simple cambio en la conducción de un programa.

El paraguas de la duda se abrió desde el día en que Tinelli anunció su arribo al canal y con ello el Bailando. A partir de ahí, una ola de amagues sobre el comienzo. Resulta que la primera información oficial señalaba que el ciclo de baile iba a empezar a fines de julio, luego el debut se trasladó para agosto y ahora desde LaFlia sostiene que será el cuatro de septiembre, aunque muchos ya advirtieron que, en caso de arrancar, lo hará a mediados del mes nueve del año.

Así también sucedió con los fotógrafos que teóricamente tenía contratados para el Bailando y que, de forma llamativa, desaparecieron. Así lo contó Jorge Rial mientras conducía su programa habitual “Argenzuela”. En el mismo, destacó que hay un problema muy grande entre Tinelli y el Sindicato debido a los desempleos, por lo cual tuvieron que intensificar una búsqueda laboral ofreciendo menos de la mitad del sueldo habitual.

“Teóricamente en un rato se tendría que reunir LaFlia, que es la productora de Tinelli, con el sindicato de Televisión (SAT). Están los despidos encubiertos en retiro voluntario obligatorio. En el sindicato están muy enojados, y dicen que si debuta el lunes Tinelli hay un problema que tiene que ver con la salida al aire. Para salir al aire se necesitan 12 camarógrafos, hasta el viernes solamente tenían cinco que eran de LaFlia. Les faltaban 7, entonces salieron a buscar al mercado”, contó en Radio 10.

A la par, el periodista dio detalles del número ofrecido a aquellos trabajadores, por lo cual desde SAT se encuentran totalmente indignados y planificaron una reunión que se llevará a cabo en unas horas, para intentar amoldar los sueldos que ofrece el ex presidente de San Lorenzo. “Está ofreciendo contratos por 190 mil pesos contra factura monotributistas, que son 100 mil pesos debajo de lo que marca el convenio y lo que paga el mercado”, aseguró. ¿Cuál es el mayor problema en esos números? Tinelli se encuentra en medio de los despidos y a la par cree que buscando trabajadores por fuera, ofreciéndoles un sueldo muy por debajo de lo que se cobra habitualmente, podrá tapar los huecos vacíos.

“Despide gente y busca contratar gente a mitad de precio. Ellos dicen que LaFlia se está fundiendo. Que son una empresa pobre con empresarios ricos. Tinelli tiene una vida de lujo absoluto. Muchos dicen que lo bancaron, que lo apoyaron y están descontentos con este accionar”, citó Rial.

Pero esas no fueron las únicas razones que dejaron en evidencia que el cargo de la ex pareja de Guillermina Valdés está dejando mucho que desear en el canal. También sucedió un hecho que demostró que a esta altura, no puede hacerse cargo como gerente de programación, tras intentar buscar un reemplazo momentáneo de Karina Mazzocco en la conducción del programa “A la tarde”.

¿Qué sucedió? Tinelli debió elegir una persona que ocupe el lugar en la conducción hasta que Mazzocco regrese de su licencia por un estado de salud, pero cuando le llegó el momento de decidir, dio pena. “Estás en pedo”, fue la respuesta de un productor de América cuando planteó a quien ubicar en ese puesto. “Cuando Mazzoco se ausentó por estar enferma, se juntaron para ver quién la reemplazaba. El programador de América, que es Marcelo Hugo Tinelli propuso a Denis Dumas. Un productor lo miró y le dijo ‘estás en pedo’ y lo pusieron a Diego Estévez. O sea, Tinelli adentro no puede meter ni un conductor… Encima, le fue bien a Estévez”, constató Rial.

Todas estas cosas son una sumatoria de motivos que se arman en una lista con el descontento que está teniendo América TV con el conductor del Bailando, porque a todo aquello también se le sumó un conflicto en puerta en cuanto al dinero. Los despidos no llegaron porque sí, llegaron a través de problemas de financiamiento, debido a que desde el canal le prestaron plata, se la gastó en aparentes "usos personales" y ahora no le quedó otra opción que despedir personal en su productora.

"Según lo que me contaron, los accionistas del canal le prestaron plata personal hace dos o tres meses, que después se fue a Miami a ver el debut de (Lionel) Messi y no cayó nada bien. Porque dicen: 'Te prestamos guita que nos pediste porque estabas ahorcado y te fuiste a Miami'", había detallado Rial pocos días atrás.