Deudas y demandas laborales: el juicio millonario contra el novio de Pampita

Roberto García Moritán tiene 42 años, es hijo de un diplomático de carrera, nació en los Estados Unidos y cuando tenía seis años se mudó con su familia a Suiza. A los 12 años volvió a Buenos Aires e hizo la secundaria en un colegio bilingüe. Al recibirse estudió Economía en la Universidad de El Salvador (USAL) y actualmente se dedica a la gastronomía junto a su hermano menor.

A principios de septiembre, Carolina “Pampita” Ardohain confesó estar pasando por un gran momento personal junto al empresario gastronómico. "Estoy muy bien, muy contenta con esta relación", había asegurado la top model en el programa Involucrados.

Pero este último martes las cosas se complicaron. García Moritán cobró gran notoriedad a raíz de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram: subió una imagen en una situación de intimidad junto a la modelo, la cual estaba vestida con un catsuit transparente, abrazada y besándolo de espaldas.

Mientras tanto, al empresario se lo podía ver en calzoncillos mientras retrataba la escena en el espejo del baño. Si bien la pareja de la conductora borró el posteo, ya era tarde, la imagen se viralizó en todos lados y se armó la polémica.

“No es la foto que nos hubiese gustado para mostrar por primera vez. Primero, no por ahora, me parece que todavía no. Fue en la casa de él. Ya está, voy a tratar de no mirar más las redes hasta la semana que viene porque te juro que me pongo mal”, aseguró Pampita.

Pero la modelo, al parecer, no tiene paz. A comienzos de septiembre se dio a conocer que Roberto García Moritán tenía una deuda millonaria por la falta de pago de dos años de las expensas de su departamento ubicado en el country Arboris del barrio La Horqueta. La casa del empresario que adeuda las expensas –además- está a la venta por 328.000 dólares, y el tema ya pasó a legales.

Según revelaron desde Confrontados, el empresario estaría adeudando dos años del impuesto y la suma superaría ni más ni menos que los… ¡dos millones de pesos!. Y en las últimas horas, el portal TeleBajoCero Los documentos que probarían que la causa en contra del novio de Pampita por expensas y demandas laborales ya está en la Justicia. ¿Qué dirá Pampita?