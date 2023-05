Diarrea constante, náuseas y dolores: cuál es la enfermedad que afecta a Lola, la hija de Yanina Latorre

De un día para el otro, el presente de Lola Latorre, la hija mayor de Diego Latorre y de Yanina Latorre, cambió para siempre. En la tarde del martes, luego de diversos malestares que le venían complicando sus días, que iban desde diarreas y vómitos sorpresivos hasta fuertes dolores en el estómago, se sometió a una serie de estudios. El resultado sorprendió a la familia de la panelista de LAM.

Desde hacía varios meses, Lolita había tenido diferentes problemas estomacales que le jugaron malas pasadas. Las diarreas la sorprendían a cualquier hora, lugar y mientras hacía cualquier tipo de actividad. Pero lo peor eran los fuertes dolores, que la doblaban durante el día y la noche. Por eso, tras varios estudios, decidió asistir a un especialista.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Para entonces, las dietas estrictas y los medicamentos no habían dado en la teclar. Finalmente, la joven de 22 años reveló cuál es la enfermedad que supre. Tras un test de aire espirado, un estudio que dura tres horas tras varias horas de ayuno, le dieron su diagnóstico: Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO, por sus siglas en inglés).

En su cuenta de Instagram, la hija de Yanina Latorre decidió contar la verdad sobre su problema de salud. “Me lo hice porque estoy teniendo muchísimos dolores de panza, me cae mal todo lo que como y la estoy pasando mal”, afirmó Lola sobre el estudio al que fue sometida en las últimas horas.

Entonces, la hija del comentarista de ESPN, explicó: “No sé qué tengo o que me cae así. Este estudio detecta un sobrecrecimiento bacteriano. Es de esto que muchos hablan que se llama Cibo. Tuve que hacer un ayuno de 12 horas y el día previo una dieta donde no podés comer ni lácteos, ni frutas ni verduras, ni legumbres, ni gaseosa, ni alcohol”.

Y continuó: “Solo comí huevo y proteínas, carne y pollo. Definitivamente sabré que tengo. Tengo un hambre que me estoy muriendo. Hice esta dieta y me levanté sintiéndome bien”. Finalmente, tras analizar los estudios, los médicos le confirmaron a Lolita que sufre dicho síndrome.

En ese punto, la hija de Yanina reveló todo lo que le dijeron los especialistas. Lo hizo a través de varias historias de Instagram: “El estudio que me hice el otro día que les había contado me dio positivo. SIBO positivo me dio, así que ahora empiecen a mandarme todas las dietas que tengo que hacer”. Y agregó: “Mañana tengo una consulta con mi médico que me dirá qué hacer y además voy a ver a una nutricionista, que todavía no saqué turno con ninguna, para hacer una dieta específica”.

¿Qué es el SIBO?

Según explican los especiliastas, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO, por sus siglas en inglés) se produce cuando hay un aumento anormal de toda la población bacteriana en el intestino delgado, en particular de los tipos de bacterias que no se encuentran comúnmente en esa parte del tubo digestivo. Esta afección a veces se llama síndrome del asa ciega.

Y los especilistas explican: “El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado comúnmente se produce cuando una circunstancia, como una cirugía o una enfermedad, ralentiza el paso de alimentos y desechos en el tubo digestivo y se crea un caldo de cultivo para las bacterias. El exceso de bacterias a menudo causa diarrea y puede provocar pérdida de peso y malnutrición”.

Y continúan: “Aunque el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado es a menudo una complicación de la cirugía de estómago (abdominal), esta afección también puede ser el resultado de problemas estructurales y algunas enfermedades. A veces, es necesario realizar una cirugía para solucionar este problema, pero el tratamiento más común son los antibióticos”.

Los síntomas del SIBO son la pérdida del apetito, el dolor abdominal, las náuseas, hinchazón en la zona del estómago, sensación incómoda de saciedad después de comer, diarreas constantes, pérdida de peso involuntaria, y malnutrición.