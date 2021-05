Diego Brancatelli estalló contra el presidente por el (nuevo) aumento de la nafta: "¡Es una vergüenza!"

Luego de conocida la noticia de un nuevo aumento de precios en los combustibles, será del 5% a partir de mañana en YPF, el periodista Diego Brancatelli, cargó con dureza al Gobierno del cual, dicho sea de paso, es parte ya que es funcionario en la municipalidad de Pilar que está gobernada por el mismo espacio político.

"Sr. Presidente Alberto Fernández: el bolsillo de los argentinos no soporta otro aumento de la nafta”, comenzó en su descargo por Twitter el periodista. "Basta. Es una vergüenza. Sería un buen gesto detener esta nueva suba. Usted pidió que le marquemos cuando algo no está buen. Bueno, esto así no va”, agregó en otro de los pasajes.

Si bien se trata de un nuevo aumento, el porcentaje de la suba que tendrán los combustibles a partir de mañana no fue lo que enfureció al periodista. Sino las repetidas subas desde principio de año que ya son 9 y superan, en precio, al 60%.

Es que el presidente de YPF, Pablo González, blanqueó en diferente entrevistas radiales que la suba de la nafta acompañara a la inflación, pero que se ubicaría un poco debajo de ella. Ergo, si la escala inflacionaria no se detiene tampoco lo harán los precios de la petrolera argentina.

“La nafta va a aumentar menos que la inflación que está en el Presupuesto para este año. Va a aumentar un 28,1%, ese es el compromiso que hemos asumido", sostuvo el titular de la petrolera en diálogo con Radio 10.