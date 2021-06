Diego Brancatelli expuso en vivo a Carolina Losada: "Ahora militás en un partido que negaste durante años"

Después de sólo un día de especulación, Carolina Losada regresó al estudio de "Intratables" para confirmar su precandidatura a senadora nacional por Juntos por el Cambio en Santa Fe, provincia de la que es oriunda. Frente a la sorpresa de sus compañeros, fue Diego Brancatelli quien celebró que haya "blanqueado" su proximidad ideológica con el partido de la oposición -algo que negó a lo largo de los cuatro años de administración de Mauricio Macri- y, como era de esperarse, se picó fuerte.

"Celebro que te animes a hacer lo que yo vengo diciendo desde hace muchos años que es poner los pies en el barro y hacer. Pero siento que me mentiste todo este tiempo", disparó Brancatelli, al tiempo que le envió un mensaje a los armadores del Frente de Todos: "A mí también me gustaría que me llamen para ser candidato, pero se ve que ponderan otras cosas de gestión y no tanto mi perfil mediático".

Atenta a la chicana, Losada intentó defenderse: "Me lo vienen ofreciendo, desde hace varios años, desde los partidos políticos más diversos. Creo que desde que comencé en Intratables y empecé a decir lo que pensaba. No me gusta decir quiénes, después de haber dicho que no. Lo que me costó para tomar la decisión es que amo lo que hago, me encanta mi profesión. Amo ser periodista. No me estoy yendo del periodismo, sino que estoy haciendo una pausa de seis meses porque creo que es un momento muy importante del país".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En su explicación, Losada aseguró que las elecciones son "importantísimas" -en línea con las ultimas declaraciones públicas de Macri-: "Estamos a muy poquitos diputados de que el oficialismo tenga mayoría en ambas cámaras y me parece que hay momentos en los cuales hay que poner las patitas en el barro y yo tomé esa decisión". Sin embargo, Losada no será candidata para la Cámara Baja, sino que irá por una silla en el Senado, en la que el Frente de Todos ya tiene mayoría.

Losada también insistió en el discurso anti política que se instaló con fuerza en los últimos meses, con especial arenga del ala más dura de Juntos por el Cambio. "La gente honesta se tiene que meter en política, porque hay un descreimiento de la política tradicional. Hay muchísimos políticos tradicionales que son muy honestos, sino yo no me metería. Hay mucha gente buena con ganas de hacer las cosas bien, pero también creo que hay necesidad de oxígeno de otras personas".

Tras el monólogo de la ahora periodista licenciada, Brancatelli hizo su descargo: "De corazón, hoy estás repitiendo lo que yo sostengo durante años: que hay que meter los pies en el barro, que hay que salir a militar, que hay que ir a los barrios que lo necesitan, escuchar a la gente y tratar de ayudar. Yo en silencio ayudo un montón a diario y ese compromiso no me hace ser menos periodista. Eso que vos me ninguneaste o que muchas veces usaste para querer bajarme el precio. Te felicito por haberte animado a comprometerte y a dar un paso hacia adelante. Te felicito y vamos a tratar todos de ayudarte para que te vaya bien, pero siento que me mentiste todo este tiempo. A mí y a un montón de gente".

Luego, el panelista redobló la apuesta con una chicana letal, haciendo alusión al apoyo que la periodista siempre le dio a Juntos por el Cambio, pero del que nunca se hizo cargo. "¿Cómo vas a hacer para militar un partido que negaste todo este tiempo? Es raro cuando a los candidatos les surge la militancia de un día para el otro". "Hasta este momento, yo estaba trabajando como periodista y no estaba afiliada a ningún partido político. Eso es lo que yo te decía, más allá de que todos tenemos nuestra ideología", intentó resistir Losada. "Nunca lo asumiste de frente a la gente. Hay que ser honesta ante la gente", le espetó Brancatelli.

Por último, Losada cuestionó a su compañero su designación como coordinador ejecutivo de la Secretaría General de Pilar: "Soy honesta y por eso me tomo una licencia y no vengo a militarte la pantalla. Vos, en cambio, no te tomaste licencia. Vos sos periodista y al mismo tiempo, funcionario". ¿Qué respondió Brancatelli? "Es muy inteligente, le va a ir bien".